Tim, spunta un piano da 2mila uscite volontarie

Tim ha intenzione di tagliare ancora i dipendenti, puntando fino a duemila uscite nell’arco del 2023. L’obiettivo, secondo quanto si apprende, è di utilizzare comunque le uscite volontarie e non ricorrere ad atti unilaterali. Oggi l’incontro tra azienda e sindacati di settore per un possibile accordo sull’utilizzo dell’isopensione. Le duemila uscite sono la messa a terra del piano presentato durante l’ultimo Capital Market day.

Il piano di Tim



La proposta – a quanto appreso da fonti sindacali – sarebbe lo strumento di esodo introdotto dall’art. 4 della legge 92/2012 -cosiddetta legge Fornero-, l’isopensione che consente al lavoratore di andare in pensione fino a 7 anni in anticipo, strumento che sarà possibile utilizzare fino al 30 novembre 2026 per una durata massima di 7 anni, con onere a totale carico dell’azienda esodante. Durante l’isopensione il lavoratore percepisce un assegno sostitutivo della pensione nonché della relativa contribuzione correlata fino alla maturazione dei requisiti minimi e anagrafici per il diritto alla prestazione pensionistica più prossima (di vecchiaia o anticipata). La legge di conversione del decreto Milleproroghe consentirà di utilizzare l’Isopensione Fornero fino al 30 novembre 2026 con una durata massima di 7 anni.

Anche in Vodafone e WindTre sono previsti piani di riassetto.

WindTre e lo spin off della rete

WindTre si appresta a scorporare la rete. La prossima settimana, il 29 marzo, è atteso un incontro tra sindacati e la compagnia sul tema della separazione rete e servizi. WindTre starebbe infatti proseguendo sulla strategia di delayering e a questo scopo, sarebbe in trattative avanzate per cedere parte dell’asset di rete, attraverso un piano di societarizzazione, su cui c’è l’interesse del fondo svedese di private equity Eqt che non è escluso rilevi la maggioranza della newco. In questa nuova società dovrebbero passare 2mila dei 6500 dipendenti della compagnia.

La riorganizzazione in Vodafone

Nelle scorse settimane Vodafone ha incontrato in sindacati per annunciare un piano di tagli da mille unità: la metà dei licenziamenti avverrà nel customer care. Nei prossimi giorni il secondo incontro con le parti sociali.

L’azienda ha fatto sapere di voler gestire le eccedenze in continuità con il recente passato utilizzando gli strumenti individuati attraverso la contrattazione di anticipo, “con l’obiettivo di trovare soluzioni sostenibili per le persone e l’azienda”, spiega una nota. Dal piano della compagnia emerge “che la strutturale trasformazione del mercato e il drastico calo dei prezzi causato dalla straordinaria pressione competitiva, hanno portato a una forte contrazione di fatturato e margini del settore delle telecomunicazioni, su cui grava anche il peso della crisi energetica”.

Anche per Vodafone l’effetto combinato di questi fattori ha comportato una sensibile riduzione di ricavi e marginalità negli ultimi anni, e questo mette a rischio i piani di sviluppo necessari alla sostenibilità aziendale e del business. Ma anche in questo scenario rimarca la compagnia è stata “mantenuta costante la propria strategia di differenziazione in Italia per continuare a modernizzare la rete, migliorare l’esperienza digitale dei clienti e per accelerare la digitalizzazione delle impres

Tlc, i numeri della crisi

Al tavolo con i sindacati Vodafone ha rappresentato l’andamento del mercato delle Telco negli ultimi dieci anni in Italia indicando la perdita secca di ricavi dal 2012 ad oggi. Un settore che 10 anni fa contava 42 miliardi di ricavi, nel 2021 ha chiuso con 28 miliardi, con un decremento di 14 miliardi. Gli indicatori non ancora definitivi del 2022 mostrano chiaramente che non vi è stata una inversione di tendenza, anzi la riduzione che si prospetta potrebbe essere ancor maggiore. Nell’ultimo triennio la domanda di connettività, sia sul fisso che sul mobile, è cresciuta notevolmente con le tariffe sempre più basse per un eccesso di competitività nel settore nel paese, dovuta alla presenza di un numero di operatori spropositato al contesto globale.

Nel 2022 la situazione è drammaticamente peggiorata, gli effetti della guerra in Ucraina, la crisi energetica ed il rispettivo aumento dei costi delle materie prime, l’inflazione galoppante hanno avuto un considerevole impatto sull’andamento aziendale. I costi dell’energia sono aumentati mediamente del 100%, e sono aumentati contestualmente anche i costi relativi all’accesso, all’utilizzo delle torri del 10%, i prezzi della co-locazione aumentata del 30%.

