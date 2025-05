Unitirreno, a Mazara del Vallo posato il cavo: la Sicilia diventa hub digitale del Mediterraneo

Il futuro digitale passa da Mazara del Vallo dove è stato posato il cavo in fibra ottica del sistema sottomarino Unitirreno, una nuova infrastruttura di rilevanza strategica che collegherà la Sicilia alla Liguria (Genova), passando per Olbia e Roma-Fiumicino. Questo progetto mira a rendere queste località snodi cruciali per il traffico dati nel Mediterraneo, rafforzando il ruolo dell’Italia nelle reti globali di telecomunicazione.

Il tratto di cavo appena posato, trasportato dalla spiaggia di Mazara del Vallo verso il mare aperto, rappresenta un tassello fondamentale di un più ampio processo di trasformazione ed evoluzione digitale. Il progetto Unitirreno è realizzato da una joint venture costituita da Unidata e dal Fondo Infrastrutture per la Crescita Esg (Ipc) gestito da Azimut Libera Impresa.

Caratteristiche tecnologiche del sistema Unitirreno

Il sistema Unitirreno si estenderà per oltre 1.030 chilometri e rappresenterà il primo sistema Open Cable nel bacino mediterraneo. Con 24 coppie di fibre ottiche, garantirà una tecnologia all’avanguardia, affidabile e sicura, assicurando prestazioni di altissimo livello e una nuova rotta a bassa latenza per il transito dati tra Europa, Africa e Medio Oriente.

La Sicilia protagonista della transizione digitale

La scelta di Mazara del Vallo come punto di approdo riflette una visione strategica più ampia: fare della Sicilia un hub tecnologico nel Mediterraneo. L’isola sta consolidando il proprio ruolo grazie a investimenti infrastrutturali e iniziative volte allo sviluppo digitale del territorio. La Regione Sicilia ha infatti attivato oltre 350 punti di facilitazione digitale per migliorare le competenze dei cittadini, promuove la digitalizzazione della pubblica amministrazione e sostiene programmi di adozione del cloud e del Building Information Modeling (Bim) nelle opere pubbliche. Queste azioni si integrano in una strategia regionale di specializzazione intelligente (S3) orientata all’innovazione, alla transizione ecologica e alla valorizzazione del capitale umano.

In questo contesto, il sistema Unitirreno si configura come un’infrastruttura abilitante per attrarre investimenti in settori strategici come cloud, data center e servizi digitali, rafforzando la posizione della Sicilia come piattaforma di interconnessione avanzata.

“La realizzazione della rete Unitirreno consente a Mazara del Vallo di divenire e per certi versi confermarsi quale snodo digitale di primaria importanza. Guardiamo a questo progetto con ottimismo e nella speranza che possa tradursi in un sempre maggiore sviluppo economico e tecnologico per le nostre aziende e la nostra comunità, rafforzando nel contempo il ruolo che Mazara del Vallo già riveste in ambito euro-mediterraneo per la sua posizione strategica”, commenta Salvatore Quinci, Sindaco di Mazara del Vallo.

“Auspichiamo che essere snodo di una rete digitale con un collegamento diretto con Roma, Olbia e Genova, da un lato possa garantire maggiore autonomia e sicurezza nel Paese sul fronte della gestione dei dati e dall’altro migliorare la connettività per le aziende ed i provider. Per Mazara del Vallo e per il Sud è una grande opportunità. Con questo spirito collaborativo siamo lieti di partecipare alla realizzazione di questa infrastruttura strategica per il Mediterraneo e l’intero Paese”.

Unitirreno: un ponte digitale tra Europa, Africa e Medio Oriente

“Con Unitirreno poniamo le basi per un futuro digitale sempre più integrato, sostenibile e strategico – sottolinea Renato Brunetti, Amministratore Delegato di Unidata e Unitirreno –. È un passo importante per il sistema-Paese, che consentirà di migliorare la connettività su scala nazionale e internazionale, valorizzando al contempo territori come la Sicilia, ricchi di potenzialità ancora da esprimere nel settore digitale”.

Il sistema Unitirreno offre un’alternativa innovativa alle tradizionali rotte di transito dati che passano attraverso Marsiglia. Oltre a soddisfare le esigenze nazionali, il progetto si propone come un nuovo ponte digitale tra Europa e Africa, rispondendo alla crescente domanda di connettività proveniente anche dal continente africano.

In un contesto geopolitico in continua evoluzione, l‘infrastruttura Unitirreno rappresenta un momento chiave per consolidare il ruolo dell’Italia come hub digitale nel Mediterraneo. Questo investimento non solo valorizza l’innovazione tecnologica italiana, ma contribuisce a costruire un futuro sempre più connesso, resiliente e competitivo su scala globale.