Un nuovo studio condotto da Juniper Research, dal titolo MVNO in a Box Market 2026-2030, ha rilevato che il fatturato globale degli abbonati agli operatori di rete mobile virtuale (MVNO) raggiungerà oltre 54 miliardi di dollari nel 2030. Si tratta di una crescita del 14% rispetto ai 47 miliardi di dollari del 2026. Il rapporto prevede che il lancio di MVNO da parte di nuove imprese stimolerà la crescita; tuttavia, tale incremento sarà frenato da tendenze quali l’acquisizione di MVNO esistenti da parte di operatori di reti mobili.
l’outlook
Mvno, il mercato crescerà fino a 54 miliardi di dollari entro il 2030
Si prevede che il fatturato globale degli operatori mobili virtuali supererà 54 miliardi di dollari entro il 2030 rispetto ai 47 miliardi del 2026. Per avere successo, le aziende dovranno puntare soprattutto su esperienza cliente, servizi personalizzati e assistenza
Who's Who
Aziende
Argomenti
Canali