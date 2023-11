Brevetti cybersecurity, Ibm prima al mondo ma incalzano Huawei e Tencent

Cresce la presenza della Cina nel settore delle tecnologie di sicurezza informatica, e in particolare nella detenzione di brevetti globali in questo ambito: solo lo scorso agosto, aziende come Huawei e Tencent ne detenevano 6 dei primi 10 in tutto il mondo. In generale, le imprese cinesi hanno fatto progressi nei campi tecnologici che incidono sulla sicurezza economica, concentrandosi sulla promozione della propria tecnologia in mezzo alla crescente situazione di stallo con gli Stati Uniti.

Ad affermarlo sono le classifiche compilate da Nikkei in collaborazione con il fornitore di servizi di informazione statunitense LexisNexis, le quali si basano su brevetti registrati in 95 Paesi e regioni, tra cui Giappone, Stati Uniti, Cina e Unione Europea. Le registrazioni dei brevetti sono state esaminate nel campo della sicurezza informatica utilizzando fattori come la classificazione internazionale dei brevetti, con i depositi dello stesso brevetto in più paesi conteggiati come un unico brevetto.

Domande di brevetto cinesi in crescita dal 2018

Secondo lo studio, ad agosto Ibm era in testa alla classifica con 6.363 brevetti, seguita da Huawei Technologies con 5.735 brevetti e Tencent Holdings con 4.803. Altre società cinesi nella top 10 includono il fornitore di servizi finanziari Ant Group al sesto posto con 3.922 brevetti, seguito dalla società di trasmissione di energia State Grid Corp. of China con 3.696, Alibaba Group Holding con 3.122 e il fondo sovrano China Investment Corp. con 3.042.

La crescita della presenza cinese avviene a seguito delle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina, che hanno spinto quest’ultima e le sue aziende locali a cercare l’autosufficienza nella scienza e nella tecnologia. Ad esempio, gli Stati Uniti hanno recentemente inasprito le restrizioni sulle esportazioni di chip di intelligenza artificiale verso la Cina a causa delle crescenti preoccupazioni che Pechino possa utilizzare tali chip per migliorare le sue capacità militari. Ma più in generale, le domande di brevetto depositate dalle aziende cinesi sono aumentate a partire dal 2018 circa, quando gli Stati Uniti hanno iniziato a imporre controlli su vasta scala sulle esportazioni delle aziende cinesi ad alta tecnologia. Rispetto a 10 anni fa, i brevetti posseduti da Ibm sono aumentati di un fattore 1,5. Al contrario, le partecipazioni di Huawei e Tencent erano rispettivamente 2,3 e 13 volte superiori.

Sempre più centrale la protezione della proprietà intellettuale

“Abbiamo assistito a un drammatico aumento delle richieste di informazioni da parte delle aziende cinesi in generale, soprattutto a partire dal 2018”, ha affermato Hiroko Osaka, responsabile del marketing in Asia per il dipartimento di proprietà intellettuale di LexisNexis Japan. Nel 2018, l’amministrazione statunitense di Donald Trump ha imposto tariffe aggiuntive sui prodotti tecnologici avanzati cinesi. “L’importanza della protezione della proprietà intellettuale è stata riaffermata nella battaglia per la supremazia sulla tecnologia e sui dati avanzati, che potrebbe aver innescato l’ondata di domande presentate da aziende cinesi”, ha aggiunto Osaka.

Huawei pone il focus sul wireless, Tencent sull’autenticazione

Dando uno sguardo più attento ai settori, Huawei detiene un gran numero di brevetti informatici relativi alle tecnologie wireless e ad altre tecnologie di comunicazione. Tencent pone l’accento sulle tecnologie di autenticazione come la posta elettronica e la verifica dell’identità, mentre Ant Group possiede molti brevetti relativi ai linguaggi di query utilizzati per le richieste di elaborazione dei database.

In particolare, Huawei ha punti di forza nelle tecnologie legate al settore automobilistico. Le tecnologie più preziose sono legate al cosiddetto network slicing, che virtualmente suddivide la rete in base al suo utilizzo. Con la sua applicazione in settori quali gli standard di comunicazione ad alta velocità 5G e il cloud computing, la portata della tecnologia si estende alle auto connesse e ai dispositivi di comunicazione. Secondo l’azienda, questo porterà ad accordi di licenza di brevetto con i principali fornitori di vari paesi, tra cui Bmw, Renault e Subaru. Più di 350 aziende in tutto il mondo hanno acquisito licenze Huawei, con ricavi derivanti dalle licenze nel 2022 per un totale di 560 milioni di dollari.

