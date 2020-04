Clusit “fa lezione sul web”, nasce la Security Summit Academy

Clusit scommette sul web. Nasce online Security Summit Academy, il nuovo format di comunicazione e informazione dell’Associazione per la Sicurezza Informatica in Italia. Il progetto è avviato in collaborazione con Astrea, Agenzia di Comunicazione e Marketing, partner dell’Associazione per l’organizzazione di eventi ed attività di formazione.

L’iniziativa, che si sviluppa dal modello di Security Summit, l’evento di riferimento dedicato alla cybersecurity – giunto quest’anno alla dodicesima edizione – prevede la programmazione di una serie di atelier in streaming della durata di 50 minuti, con la partecipazione di esperti Clusit ed aziende e la possibilità di interagire per i partecipanti. In agenda i temi più attuali della sicurezza cyber, con riferimento al particolare momento di emergenza sociale ed economica che l’intera comunità tech sta affrontando.

Lo scorso 17 marzo Clusit ha presentato l’annuale Rapporto sulla sicurezza informatica in modalità streaming, aprendo il dibattito tra i propri esperti alla presenza di oltre 800 partecipanti. “Ci apriamo a nuove modalità, ma informazione e formazione rimangono i due obiettivi prioritari di Clusit -spiega Paolo Giudice segretario generale di Clusit – Il tesoro di competenze, contenuti e approccio multidisciplinare, nonché di relazioni che compongono il nostro sistema ci consentono oggi di avviare un programma che va ad arricchire i nostri eventi sul territorio, che si svolgeranno non appena ci saranno le condizioni”.

“La prima risposta agli appuntamenti in streaming ci conferma che si tratta di una grande opportunità – sottolinea Giudice – Siamo convinti che Security Summit Academy rafforzerà ulteriormente la community dei professionisti e farà nascere nuove opportunità, consentendoci di fornire nuovi contributi alla diffusione della cultura della cybersecurity”.

Dopo una sessione “zero” sul tema IoT, Security Summit Academy vede in agenda il primo “atelier” mercoledì 15 aprile alle 15. Sarà dedicato alla “psicologia del cybercrime”: “Quanto durerà la psicologia del cybercrime?”. A questa domanda proveranno a rispondere gli esperti, prendendo in esame i nuovi scenari e i relativi impatti psicologici, analizzando in particolare la sfida del lavoro da remoto, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza informatica.

Seguirà, il 21 aprile alle 11 l’appuntamento con “Linee guida per iniziative di Privileged Access Management di successo”: in questo caso, gli esperti illustreranno perché in un periodo in cui attacchi e minacce si fanno sempre più frequenti e pericolosi, le iniziative PAM diventano una priorità per il business e per rispondere adeguatamente a Best Practice e Normative.

L’agenda degli atelier è disponibile al sito securitysummit.it, da cui sarà possibile iscriversi. Alla partecipazione è previsto il rilascio di attestati con crediti Cpe. Dopo la diretta, ogni sessione rimarrà fruibile sul canaleYouTube di Clusit.

