Consob aderisce al CERTFin: più forte la strategia contro le minacce informatiche

Consob ha annunciato l’adesione al CERTFin, la struttura altamente specializzata sulla cybersecurity costituita da Banca d’Italia, Abi, Ania, Ivass e Consorzio Abi Lab per rafforzare la collaborazione contro le minacce informatiche legate allo sviluppo delle nuove tecnologie e dell’economia digitale. Si potenzia così la sicurezza per gli operatori del mondo bancario, assicurativo e finanziario italiano ma anche per i servizi digitali offerti a famiglie, imprese e PA.