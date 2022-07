Gli account Twitter e Youtube dell’esercito britannico hanno subito un attacco hacker: sul canale Youtube dell’esercito sono apparsi video sulle cripto-monete e immagini di Elon Musk, mentre il profilo ufficiale Twitter ha ritwittato dei messaggi apparentemente legati agli Nft.

Il ministero della Difesa di Londra, in un comunicato, ha fatto sapere di aver aperto un’inchiesta in merito. “L’esercito prende la sicurezza informatica molto sul serio e stiamo risolvendo il problema”, ha scritto il ministero su Twitter. “Finché l’inchiesta non sarà terminata, sarebbe inappropriato commentare ulteriormente”, ha aggiunto.

Servizio ripristinato

L’esercito britannico si è poi scusato sullo stesso Twitter per “l’interruzione temporanea” e ha annunciato il ripristino del servizio. “Condurremo un’inchiesta completa e impareremo da questo incidente”, ha assicurato. Anche l’account YouTube dell’esercito, che era stato ribattezzato “Ark Invest” (nome di una società di investimento globale) e mostrava diversi video relativi alla criptovaluta, è stato riportato al suo stato originale. Ark Invest non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento inviata via e-mail e sul sito web della società.

Il profilo Twitter dell’esercito ha attualmente 362.000 follower, mentre il canale YouTube ha 177.000 iscritti.

