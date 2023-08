Cybersecurity, accordo Polizia-Its Umbria Academy: via ai nuovi corsi

Formare professionisti nel settore della sicurezza cibernetica: è l’obiettivo del nuovo percorso specialistico post diploma attuato grazie alla collaborazione tra Polizia di Stato (Centro operativo per la sicurezza cibernetica – Polizia Postale e delle Comunicazioni Umbria) e Its Umbria Academy, l’accademia di Istruzione tecnologica superiore biennale e gratuita rivolta a giovani diplomati.

Il percorso formativo, che vedrà l’avvio della sua seconda edizione nell’ottobre di quest’anno, è articolato in una fase teorica in aula e in una di tirocinio pratico operativo.

Una risposta alle esigenze di imprese e PA

Il percorso, che si aggiunge a quelli già emanati da Umbria Academy, è nato per rispondere all’esigenza di imprese e pubblica amministrazione di formare tecnici superiori per la transizione digitale che impone l’adozione di importanti misure di rafforzamento delle difese cyber. L’accordo di collaborazione rientra nell’ambito della cooperazione virtuosa tra soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti di formazione ed informazione volti a favorire la diffusione della cultura della legalità informatica. Da questa sinergia stanno nascendo iniziative che consentono il potenziamento e lo sviluppo di percorsi formativi Its dedicati alla cybersicurezza e che preludono a ulteriori sviluppi innovativi.

Cybersicurezza: priorità nazionale e locale

“Negli ultimi anni – spiega Michele Fioroni, Assessore regionale allo Sviluppo economico – abbiamo potuto osservare come la pandemia e l’ampio ricorso alle tecnologie digitali, insieme agli eventi bellici in corso e agli attacchi hacker ai sistemi nazionali, abbiano posto in primo piano la necessità di affrontare il rischio cybernetico. Questa sfida è diventata una delle priorità per la sicurezza sia a livello nazionale che locale. I principali stakeholders dimostrano una presa di coscienza, ma riconosciamo che non sono ancora sufficienti, come ci ricorda anche l’Europa. Presa di coscienza non sufficiente perché per raggiungere una digitalizzazione coerente e sincronizzata, sono necessari interventi su diversi livelli, dalla pubblica amministrazione alle imprese, dall’educazione della cittadinanza all’istruzione superiore. L’obiettivo di favorire lo sviluppo continuo della società digitale e garantire un equilibrio digitale, sia geografico che di genere, nell’accesso al mondo del lavoro e nello sviluppo delle carriere, trova le sue radici nella formazione. L’offerta di Its Umbria Academy – ha aggiunto – si dimostra, nuovamente, preziosa poiché si integra e completa perfettamente l’offerta formativa di professionisti specializzati, in assoluta armonia e coerenza, tra l’altro, con il Programma strategico per il decennio digitale 2030 dell’Unione Europea, il quale si pone l’obiettivo di formare professionisti altamente qualificati nel settore digitale, con l’auspicio che gli specialisti in Ict impiegati nell’Unione siano almeno 20 milioni. Con questo accordo con la Polizia di Stato, Its Umbria riconferma la sua lungimiranza e capacità di recuperare il gap accumulato rispetto agli altri paesi europei, sul tema delle nuove competenze, in cui l’Italia è rimasta indietro rispetto agli altri paesi Ue”.

Verso ottime prospettive occupazionali

“Voglio complimentarmi con Its Umbria Academy – ha detto Donatella Tesei, Presidente Regione Umbria – per lo straordinario lavoro che svolgono. La firma di oggi è in linea con la mission di Its e ha la duplice funzione di attivare, da un lato, un ulteriore corso che, così come succede con gli altri, darà ottime prospettive occupazionali ai nostri giovani, e dall’altro di rispondere a quella che è una necessità della società contemporanea, cioè quella di preparare professionisti in grado di rafforzare la cyber sicurezza, tema fondamentale per tutti noi, sia come istituzioni che come cittadini”.

