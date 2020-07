Alleanza Polizia-Efsa per la cybersecurity alimentare

Più tutela per i sistemi e i servizi informativi di particolare rilievo per l’Italia. A preveniree contrastare i crimini informatici che hanno per oggetto proprio questi strumenti saranno le azioni che verranno messe in campo da Polizia di Stato e Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), in virtù di un accordo siglato in questi giorni. L’intesa, siglata dal Capo della Polizia Franco Gabrielli e dal direttore esecutivo di Efsa Bernhard Url, fa parte delle attività di potenziamento della prevenzione alla criminalità informatica promosse dal Ministero dell’Interno: un progetto che si concretizza appunto nella stipula di accordi con i fornitori di prestazioni essenziali.

Con questo accordo prende sempre più forma il processo di costruzione di una fattiva collaborazione fra istituzioni pubbliche italiane ed europee. L’intento è quello di porre un argine davanti all’insidiosità delle minacce informatiche e alla mutevolezza con la quale esse si realizzano, grazie alla realizzazione di un sistema di contrasto al cybercrime fondato sulla condivisione informativa e sulla cooperazione operativa.

Per la Polizia di Stato, l’intesa vede in prima linea il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, che da anni si occupa della tutela delle reti informatiche di realtà, sia pubbliche che private, di rilievo nazionale e di importanza strategica per il paese. Sua controparte nell’accordo, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, agenzia dell’Unione europea che fornisce consulenza scientifica e una comunicazione efficace in materia di rischi, esistenti ed emergenti, associati alla catena alimentare. Le sue funzioni istituzionali sono supportate da sistemi informatici, tecnologici e reti telematiche che richiedono una specifica tutela rcontro ogni tipo di minaccia informatica e cybernetica.

