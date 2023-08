Cybersecurity, alleanza WindTre Business-Sintel

Prevenire e bloccare le minacce informatiche che potrebbero interessare i server di posta elettronica, fornendo gli strumenti per eliminare le e-mail pericolose presenti nelle inbox dei dipendenti. E’ questo l’obiettivo dell’accordo triennale siglato da WindTre Business con Sintel, società informatica partecipata dalla Cgil.

Chi è Sintel

Nata inizialmente a supporto del sistema sindacale lombardo e successivamente estesa ad altre regioni, Sintel (acronimo per Soluzioni Informatiche e Telematiche) negli anni si è configurata come realtà specializzata in progettazione su soluzioni IT orientate alle esigenze dell’intero mondo del Sindacato e alle diverse specificità organizzative territoriali e strutturali.

Le soluzioni di WindTre Business

Per prevenire e bloccare le minacce informatiche dirette ai server di posta elettronica dell’organizzazione sindacale WindTre Business mette a disposizione di SIntel la soluzione “Email Secure Gateway”, che consentirà all’organizzazione di avere protezione efficace e costante da minacce informatiche ormai comuni come il phishing, le truffe di tipo Business Email Compromise (Bec) o gli attacchi Email Account Compromise (Eac), “garantendo non solo la continuità operativa anche in caso di down dei server di posta – si legge in una nota dell’operatore – ma anche la possibilità di avere analisi approfondite sul traffico e-mail attraverso reportistiche dettagliate e specifiche”.

Certificata da Virus Bulletin, Email Secure Gateway ha ottenuto nel 2022 un riconoscimento nella categoria Email Security Solution Of The Year ai Computing Security Awards, mentre nel 2023 si è aggiudicato nove premi ai Cybersecurity Excellence Awards.

