Cybersecurity, all’Università di Pisa beta testing e validazione prodotti con SonicWall

Sviluppo e promozione di soluzioni innovative per la sicurezza della rete. Ma anche collaborazione con il personale universitario e gli studenti, con possibilità di internship retribuite in azienda. Ruota attorno a questi punti l’intesa siglata tra l’Università di Pisa e SonicWall, azienda leader nel campo della cybersecurity, per la realizzazione di quello che sarà il SonicWall Solution Centre di UniPisa.

Formazione per gli studenti

“Con questo accordo puntiamo a consolidare il nostro ruolo di leadership, in Italia, nel campo della digitalizzazione; campo nel quale la sicurezza gioca un ruolo fondamentale – ha dichiarato il rettore dell’Università di Pisa, Riccardo Zucchi -. La partnership che svilupperemo assieme a SonicWall, rappresenta, peraltro, una grandissima opportunità di formazione e professionale per le nostre studentesse e i nostri studenti che, durante i loro percorsi di laurea di primo livello, laurea magistrale e dottorato di ricerca, potranno ampliare le proprie conoscenze del settore della cybersecurity acquisendo, questo è il nostro auspicio, un importante vantaggio competitivo per la propria futura carriera”.

Le attività nel SonicWall Center

Nel SonicWall Solution Center di Pisa verranno svolte attività di beta testing e di validazione dei prodotti e dei servizi di SonicWall per la sicurezza della rete; saranno creati ambienti dimostrativi che serviranno come architetture di riferimento per i partner e i clienti dell’azienda statunitense e verranno anche elaborati prototipi concettuali (Proof of Concept) di nuovi prodotti e servizi per valutarne le potenzialità di sviluppo e i relativi investimenti.

Previsti anche programmi di tirocinio per le studentesse e gli studenti dell’Università di Pisa, che potranno così acquisire le conoscenze relative al mondo del lavoro necessarie a completare il proprio percorso formativo accademico e facilitare le loro successive scelte professionali. Allo stesso modo, nell’ambito dell’accordo, SonicWall svolgerà attività di formazione per gli studenti UniPi al fine di aiutarli a presentarsi al mondo del lavoro nel migliore dei modi.

