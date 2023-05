Cybersecurity, apre i battenti il competence center europeo

Taglio del nastro a Bucarest, in Romania, del Competence center Ue per la cybersecurity all’interno del nel campus dell’Università Politecnica.

“La sicurezza informatica è una priorità cruciale e la salvaguardia della nostra sovranità digitale richiede sforzi congiunti. Il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza riunisce esperti e risorse di alto livello provenienti da tutta l’Ue per sviluppare soluzioni innovative alle minacce informatiche e migliorare la nostra resilienza contro gli attacchi. Lavorando insieme, possiamo costruire un mondo digitale più sicuro e protetto per tutti gli europei”, ha sottolineato Thierry Breton, Commissario europeo per il Mercato interno.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il primo ministro della Romania Nicolae Ciucă e il direttore generale della Direzione Connect della Commissione europea, Roberto Viola.

Di cosa si occuperà il Competence center

Il Centro è responsabile della gestione dei fondi europei per la cibersicurezza nell’ambito dell’attuale bilancio a lungo termine (2021-2027), in particolare dell’adozione di programmi di lavoro sulla cibersicurezza e della gestione di progetti informatici nell’ambito del programma Europa digitale e di Horizon Europe. Inoltre, gestirà progetti sui centri operativi di sicurezza, come parte della proposta della Commissione di istituire uno scudo informatico europeo, e collaborerà con una rete di centri di coordinamento nazionali che mirano a costruire un ecosistema per l’innovazione e la competitività della cibersicurezza in tutta l’Ue

WHITEPAPER Cybersecurity : la guida per gestire il rischio in banca Sicurezza Cybersecurity

La guerra in Ucraina e la crescita delle minacce informatica

“Ospitare a Bucarest il Centro europeo per le competenze nel campo della sicurezza informatica è un successo per la Romania”, ha sottolineato il premier romeno, Nicolae Ciuca. È la conferma, della maturità del nostro Paese come Stato membro”, ha aggiunto evidenziando che la guerra in Ucraina “ha definito una nuova fase in termini di grandi rischi e impatto della guerra informatica. Proprio per questo, la presenza in questa parte d’Europa di una componente essenziale per rafforzare la resilienza informatica riconferma l’attenzione dell’Ue ai nostri sforzi comuni per proteggere l’economia, i cittadini e le istituzioni pubbliche”. A Bucarest – ha aggiunto ancora il premier– “abbiamo tutti gli ingredienti affinché il Centro possa sviluppare e attuare efficacemente il suo mandato. Contiamo tanto sulla capacità di accelerare gli investimenti in ricerca, tecnologia e sviluppo industriale nel campo della cybersicurezza”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA