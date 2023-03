Cybersecurity, BT potenzia l’hub di Settimo Milanese

Si consolida il Cyber security operations centre (Cyber Soc) di BT a Settimo Milanese: ad annunciarlo è la stessa società, la quale spiega che la struttura compie un ulteriore passo verso la completa integrazione con la propria rete globale di Cyber Soc.

Due milioni di eventi processati al secondo

La rete dei Cyber Soc globali di BT, di cui il centro di Settimo Milanese fa parte, raccoglie e condivide in tempo reale le informazioni sulle minacce provenienti da tutto il mondo processando in media 2 milioni di eventi al secondo e implementando proattivamente le azioni di difesa attraverso i servizi avanzati del portafoglio di BT Security e la condivisione delle best practices.

BT occupa oltre 3.000 professionisti di cybersecurity e investe 60 milioni di sterline all’anno in ricerca e sviluppo per realizzare sempre più innovative soluzioni e servizi in grado di fronteggiare le minacce nelle diverse aree di rischio: dall’incident detection and response, alla threat intelligence con il supporto della propria piattaforma Eagle-i e dell’AI, all’adozione di un approccio zero trust.

Sicurezza come parte integrante della strategia aziendale

“Con il rafforzamento del Cyber Soc di Milano l’intero portfolio di soluzioni di sicurezza di BT – afferma Hila Meller, Global head of sales, BT Security – è oggi a disposizione di grandi aziende e multinazionali clienti di BT presenti in Italia. Ciò permetterà loro di rendere la sicurezza parte integrante della propria strategia e di poter contare su approfondite competenze, intelligence e le migliori partnership per contrastare il cybercrime”.

“Davanti al crescente livello di sofisticazione e internazionalizzazione della criminalità informatica, – aggiunge Andrea Bono, country manager di BT in Italia – il consolidamento delle expertise di sicurezza nel Cyber Soc di Settimo consente a BT di porsi fra le poche realtà presenti nel nostro paese capaci di offrire ai clienti una protezione che partendo dall’analisi di un incidente locale, garantisca una sicurezza globale”.

