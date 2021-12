Cybersecurity, Cy4Gate si prende Aurora. Primo passo verso l'hub tecnologico nazionale - CorCom

Accordo preliminare raggiunto: Cy4Gate, società di cyber intelligence e security, acquisirà il 100% di Aurora spa, al vertice di un importante gruppo del segmento Forensic intelligence & data analysis. “L’acquisizione del gruppo Aurora – si legge in una nota – consentirà a Cy4Gate di compiere un primo decisivo passo verso la costituzione di un polo di competenze e tecnologie nazionali a 360 nel settore della cyber intelligence e della cybersecurity, idoneo ad intercettare le nuove necessità del settore e fornire, così, una risposta integrata e fatta di soluzioni nazionali alle emergenti esigenze di trasformazione digitale e cybersicurezza del Paese espresse, tra l’altro, nel Recovery plan voluto dal Governo.

Si rafforza la value proposition

L’acquisizione rafforzerà complessivamente la value proposition dell’azienda sia verso clienti istituzionali che corporate, confermando la natura di cyber software house a 360. In particolare, si legge nella nota “le importanti sinergie in R&D che deriveranno dall’acquisizione, permetteranno di consolidare e rafforzare anche l’offerta tecnologica e di prodotto nella cybersecurity, segmento caratterizzato da una crescita, nel solo mercato domestico, di circa il 15% annuo”.

WHITEPAPER Ransomware: tutto quello che c’è da sapere per una protezione avanzata Sicurezza Cybersecurity

Dall’operazione deriveranno, altresì, significative sinergie di business e rilevanti efficientamenti che permetteranno a Cy4Gate di accrescere il proprio market reach sui principali paesi europei, accelerando il processo di internazionalizzazione già in atto e contando su un numero di dipendenti complessivo che sale a 390 unità circa.

Mulé: “Un passo importante per il Paese”

“Esprimo grande soddisfazione per la firma da parte di Cy4Gate di un accordo preliminare per l’acquisizione del 100% di Aurora spa. Un’operazione che segna da un lato il dinamismo societario di un’azienda italiana impegnata in un settore strategico, quello della sicurezza cibernetica, dall’altro un passo importante verso la costituzione di un polo di competenze e tecnologie nazionali nel campo della cyber intelligence e della cybersecurity”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulé. “Le sfide che istituzioni e imprese si trovano ad affrontare sono sempre più articolate e complesse: sostenere un percorso di innovazione tecnologica, formazione, implementazione delle capacità di deterrenza e resilienza alle minacce Cyber è un imperativo morale e politico per un Paese che vuole stare al passo con i tempi e tutelare la sicurezza nazionale”, aggiunge.

@RIPRODUZIONE RISERVATA