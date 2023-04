Cybersecurity, in Italia è record europeo: +300% di attacchi malware

Con il dato emblematico di un incremento del 300% degli attacchi malware rispetto al 2021, l’Italia si conferma uno dei Paesi più colpiti al mondo dai cybercriminali. Il dato emerge da “Rethinking Tactics: 2022 annual cybersecurity report” (SCARICA QUI IL REPORT COMPLETO), il report di Trend Micro Research sulle minacce informatiche che hanno colpito nel corso dell’anno passato.

Italia quarto Paese al mondo per attacchi malware

Lo studio rivela che l’Italia è il quarto Paese al mondo e il primo in Europa più colpito dai malware, stesse posizioni che occupava anche nel 2021 e che conferma quindi per il secondo anno di fila. Sul podio Giappone, Stati Uniti, e India.

Il numero totale di malware intercettati in Italia nel 2022 è di 246.941.068: nel 2021 erano stati 62.371.693.

L’Italia risulta anche sesto Paese al mondo più colpito da macro malware, con 17.400 attacchi (l’anno scorso erano stati 6.861), mentre è quarta in classifica in Europa, preceduta da Olanda, Francia e Germania, per ransomware (a livello mondiale è tredicesima).

Dal report emerge anche che le minacce via e-mail che hanno colpito l’Italia nel 2022 sono state 265.156.190, mentre le visite ai siti maligni sono state 13.855.394. I siti maligni ospitati in Italia e bloccati sono stati 332.012. Il numero di app maligne scaricate nel 2022 è di 72.072, mentre malware unici di online banking intercettati sono stati 8.251.

Record di avvisi di vulnerabilità

A livello globale, il report registra un numero record di avvisi di vulnerabilità diramati dalla Zero Day Initiative Trend Micro (1.706), per il terzo anno consecutivo.

Il numero di vulnerabilità critiche è raddoppiato rispetto al 2021. In tutto il mondo, Trend Micro ha bloccato nel 2021 un totale di 146.408.535.569 minacce, facendo registrare un incremento del 55% rispetto all’anno precedente. Circa 80 miliardi di minacce sono arrivate via mail.

