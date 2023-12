Cybersecurity, la Ue lancia sei nuovi bandi: sul piatto 84 milioni

Arrivano sei nuovi bandi Ue sulla cybersicurezza, con un occhio alle nuove opportunità aperte dall’impiego di tecnologie Ai e della crittografia quantistica. La Commissione europea ha, infatti, pubblicato una serie di nuovi inviti a presentare proposte all’interno del programma Digital Europe, con un budget dedicato di 84 milioni di euro destinati alle attività di implementazione che sostengano nuove applicazioni dell’intelligenza artificiale e di altre tecnologie abilitanti per i centri operativi di sicurezza (Soc), l’attuazione della legislazione dell’Ue sulla sicurezza informatica, come il Cyber Resilience Act, e la transizione europea alla crittografia post-quantistica.

Nuovi bandi dell’Ue per la cybersicurezza con l’Ai

Le aree di azione sono le seguenti:

Digital-Eccc-2024-Deploy-Cyber-06- EnablingTech – Nuove applicazioni dell’ intelligenza artificiale e di altre tecnologie abilitanti per i centri operativi di sicurezza ( 30 milioni di euro )

– Nuove applicazioni dell’ e di altre tecnologie abilitanti per i ( ) Digital-Eccc-2024-Deploy-Cyber-06- StrenghtenCra – Rafforzare le capacità di sicurezza informatica delle Pmi europee in linea con i requisiti e gli obblighi del Cyber resilience act (Cra) ( 22 milioni di euro )

– Rafforzare le capacità di sicurezza informatica delle europee in linea con i requisiti e gli obblighi del ( ) Digital-Eccc-2024-Deploy-Cyber-06- Sec-CraTools – Strumenti per la conformità ai requisiti e agli obblighi del Cyber resilience act (Cra) ( 8 milioni di euro )

– Strumenti per la conformità ai requisiti e agli ( ) Digital-Eccc-2024-Deploy-Cyber-06- PqcIndustry -Distribuzione della crittografia post-quantistica nei sistemi nei settori industriali ( 22,25 milioni di euro )

-Distribuzione della nei sistemi nei settori industriali ( ) Digital-Eccc-2024-Deploy-Cyber-06- PcqStandard -Standardizzazione e consapevolezza della transizione europea alla crittografia post-quantistica ( 1 milione di euro)

-Standardizzazione e consapevolezza della transizione europea alla crittografia post-quantistica ( Digital-Eccc-2024-Deploy-Cyber-06-PqcTrans – Tabella di marcia per la transizione delle amministrazioni pubbliche europee verso un’era della crittografia post-quantistica (750mila euro)

Le informazioni per partecipare

L’invito a presentare proposte “Digital-Eccc-2024-Deploy-Cyber-06” nell’ambito del programma Europa digitale è pubblicato sul portale dei finanziamenti e delle gare d’appalto.

I progetti finanziati da questo invito saranno gestiti dal Centro europeo di competenza per la sicurezza informatica (European Cybersecurity competence centre, Eccc). Le call for proposals sono aperte alle imprese, amministrazioni pubbliche, Pmi e altre entità degli Stati membri dell’Ue, dei paesi Efta/See e dei paesi associati al programma Europa Digitale.

Le proposte possono essere presentate dal 16 gennaio 2024 fino al 26 marzo 2024 alle 17:00 ora di Bruxelles.

Il programma Europa Digitale integra gli investimenti nell’ambito di altri programmi dell’Ue, come Horizon Europe, Eu4Health, Invest in Europe, Connecting Europe facility, nonché investimenti nell’ambito dello strumento di recupero e resilienza. Il programma è attuato mediante programmi di lavoro pluriennali e sostiene gli investimenti nei seguenti settori: Calcolo ad alte prestazioni; Cloud, dati e intelligenza artificiale; Sicurezza informatica; Competenze digitali avanzate.

Acn e Senato italiano, intesa sulla cybersicurezza

Intanto in Italia il Senato della Repubblica e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) hanno sottoscritto un protocollo d’intesa in materia di sicurezza cibernetica. L’accordo – informa una nota – prevede la condivisione tra le due istituzioni di informazioni ed esperienze, il rafforzamento della collaborazione in ambito tecnico, l’individuazione delle migliori pratiche e la formazione degli utenti.

L’obiettivo è incrementare la resilienza e la sicurezza informatica dell’istituzione, a supporto del processo di trasformazione digitale già da tempo intrapreso e della sicurezza informatica dell’intero Paese.

