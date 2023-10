Cybersecurity, l’Agenzia nazionale entra nella comunità mondiale dei cyberdefender

Conclusione positiva per il processo di accreditamento ed audit: il Csirt Italia (Computer Security Incident Response Team) è ora ufficialmente membro del First (Forum of Incident Response and Security Teams), la più importante comunità mondiale di “incident responders”, cioè gli specialisti che intervengono a ripristinare reti, sistemi e servizi informatici impattati da un attacco informatico.

Interventi in oltre mille eventi cibernetici

Il Csirt Italia è l’organo dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale che si occupa di monitoraggio preventivo e risposta agli incidenti informatici e questa nuova affiliazione consentirà al nostro Paese di contribuire sempre meglio alla resilienza complessiva dell’ecosistema cibernetico nazionale. Da quando è stato costituito, il Csirt Italia è già intervenuto nella valutazione di oltre mille eventi cibernetici che hanno riguardato strutture nazionali ed ha contribuito al ripristino delle attività di ospedali, aziende, ministeri e trasporti colpiti da incidenti informatici, anche attraverso attività di supporto diretto in loco.

Ventotto milioni di euro per il potenziamento dei Csirt regionali

Del futuro della rete Csirt si è parlato in particolare lo scorso agosto, con la pubblicazione dell’avviso da 28 milioni di euro per il potenziamento dei Csirt regionali pubblicato dall’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale nella sua veste di soggetto attuatore dell’investimento 1.5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.Obiettivo del bando era contribuire agli investimenti per il rafforzamento delle capacità tecniche nazionali sulla prevenzione e risoluzione di incidenti cyber, attivando squadre di pronto intervento informatico per la gestione degli attacchi.

L’avviso, che si è chiuso lo scorso 25 settembre, è destinato a finanziare, in ordine cronologico di presentazione fino alla concorrenza delle risorse disponibili, i progetti per attivare o potenziare i Computer security incident response team (Csirt) presso le Regioni, come stabilito dalle linee guida per la realizzazione di uno Csirt. Una volta ammessi al finanziamento sarà necessario stipulare gli accordi di collaborazione con l’Agenzia per condividere e collaborare su scambio di informazioni, procedure e linee guida, oltre che per l’accesso a servizi e strumenti offerti dall’Agenzia.

