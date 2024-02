Cybersecurity, l’Rti guidato da Fastweb si aggiudica il bando dell’Emilia-Romagna

L’Emilia-Romagna spinge sulla cybersecurity. In questa strategia di rafforzamento delle difese contro gli attacchi, si inserisce il bando di gara di Intercenter, la centrale di acquisto della Regione Emilia-Romagna, per la fornitura dei servizi di sicurezza informatica per tutti gli enti locali, le aziende sanitarie, gli ospedali e le università del territorio regionale.

Il Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (Rti) con capofila Fastweb in qualità di società mandataria con una quota del 52% e composto da EY, Ibm, Yoroi (Tinexta Group) e Gpi Cyberdefence si è aggiudicato il secondo lotto.

Nel dettaglio il secondo lotto riguarda i servizi necessari e funzionali a garantire adeguati livelli di sicurezza dei sistemi IT nel loro complesso, dei dati trattati e in generale delle informazioni.

La convenzione

Attiva dal mese di febbraio, la convenzione, del valore complessivo di 40 milioni di euro, ha una durata di 36 mesi rinnovabili per ulteriori 24 mesi e prevede il monitoraggio in tempo reale degli eventi di sicurezza, la progettazione e lo sviluppo di soluzioni avanzate in grado di prevenire e mitigare gli attacchi hacker e i tentativi di intrusione nei sistemi informatici finalizzati alla sottrazione dei dati per garantire il massimo livello di sicurezza.

Cybersecurity, Fastweb si rafforza sul mercato

Con l’aggiudicazione della gara Fastweb rafforza ulteriormente il proprio posizionamento di società leader sul mercato per i servizi di sicurezza informatica per la PA. Facendo leva sulle sue infrastrutture di rete performanti integrate con i Security Operation Center (Soc) di Milano e

Bari attivi 24 ore su 24 e 7Layers, società specializzata in sicurezza informatica parte del gruppo dal 2020, Fastweb è in grado di offrire in ogni momento la massima protezione ad aziende e Pubbliche Amministrazioni centrali e locali grazie a servizi evoluti di cyber security.

