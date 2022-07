Cybersecurity: Ntt Data annuncia mille assunzioni, 200 entro fine anno

Ntt Data apre la caccia a 1000 esperti di cybersecurity. Obiettivo del 2022 è raggiungere già quota 200 nuove assunzioni, posizioni aperte in tutte le sedi italiane per i profili di Cybersecurity Architect, Cybersecurity Advisor, specialisti di soluzioni di gestione dell’identità e in ambito Threat detection e incident response. Background richiesto: IT e nuove tecnologie, con focus specifico sulle tematiche di cybersecurity includendo gli aspetti di natura tecnologica, organizzativa e normativa.

Attualmente nell’area Cybersecurity di Ntt Data Italia sono già impiegati quasi 800 professionisti, più dell’80% ha meno di 30 anni. Questo programma di assunzioni si inserisce in un vasto progetto aziendale di miglioramento e ampliamento dei servizi nel settore, che dà seguito agli investimenti annunciati lo scorso novembre: 200 milioni di euro e 5.000 nuove assunzioni totali entro il 2025.

Il piano di assunzioni

Il piano di assunzioni mira a rispondere a una delle nuove principali sfide del mondo del lavoro, quello della digitalizzazione, di cui si è discusso in occasione della tavola rotonda organizzata da IAI – Istituto Affari Internazionali “Tra cloud e cyber security: rischi, opportunità e nuove competenze per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione”, a cui Ntt Data ha partecipato portando il punto di vista delle aziende sulla formazione delle competenze a supporto della transizione digitale.

“In un momento di profonda e rapida trasformazione digitale, la cybersicurezza sta diventando oggi un tema sempre più centrale – dice Walter Ruffinoni, ceo di Ntt Data – Gli investimenti del Pnrr rappresentano un’opportunità che non possiamo non cogliere, ma devono essere accompagnati da iniziative di supporto per la formazione delle competenze digitali. In Ntt Data abbiamo sempre creduto fermamente nell’importanza di fare sistema con gli altri attori dello scenario tecnologico del Paese per cogliere queste innumerevoli sfide”.

WHITEPAPER Nuove strategie di sicurezza per MSP: una guida completa per difendersi dalle minacce Sicurezza Cybersecurity

L’identikit del candidato

Professionisti giovani e dinamici, attratti dalle possibilità di formazione aggiuntiva e dalle attività di inserimento che l’azienda propone: questo l’identikit del candidato che ricerca Ntt Data – Durante il primo anno di lavoro, infatti, i neoassunti operano esclusivamente in team, sono affiancati da un tutor e possono conseguire certificazioni riconosciute a livello nazionale e internazionale, finanziate interamente dall’azienda. Molte le partnership attive con le Università, tra cui quella con il Politecnico di Milano e l’Università Bocconi da cui provengono dieci dei novanta neoassunti 2021.

“Il percorso lavorativo che costruiamo insieme a ciascuno dei nostri dipendenti è ritagliato sulle loro esigenze, aspirazioni e predisposizioni” – ha commentato Dolman Aradori, Head of Security di Ntt Data Italia – Queste opportunità rappresentano una nuova partenza per i giovani che saranno coinvolti: tra formazione, mentoring e programmi di empowerment, il nostro sistema è pensato perché i giovani che ci scelgono arrivino per poi restare”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA