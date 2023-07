Prevenzione è la parola d’ordine nella cybersecurity. Che si traduce in un monitoraggio proattivo dei sistemi digitali. Così come nel rispetto delle normative per la protezione dei dati. Per raggiungere questi obiettivi LinearIt, azienda italiana della costellazione Hya Holding specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni di digital integration end-to-end, nonché impegnata a supportare i propri clienti nella gestione ed evoluzione delle loro complesse infrastrutture di telecomunicazione, ha siglato un’importante partnership con la piattaforma Zabbix. “Monitorare proattivamente la rete è diventato necessario, complesso, dispendioso e, spesso, impossibile senza l’ausilio di strumenti e competenze adeguate”, spiega a CorCom il ceo Nicola De Blasio.

Zabbix e il proactive monitoring

Software open source ideato dal programmatore russo Alexei Vladishev, la piattaforma Zabbix è riconosciuta come leader mondiale per i sistemi di monitoring e per la gestione di asset differenti, sia virtuali che fisici. Grazie a quest’alleanza “Zabbix è parte integrante della value proposition di proactive monitoring che stiamo diffondendo con successo sul mercato e che è in grado di portare al cliente una serie di benefici”, evidenzia Salvo Rosa, Direttore della Business Unit Prodotti Software di LinearIT

Una partnership, tanti vantaggi

Anzitutto si punta ad abbattere l’utilizzo delle piattaforme originarie dei vendor: “Non a caso si può monitorare l’intera rete con il solo tool Zabbix, questo consente di uniformare la visualizzazione di allarmi ed eventi di vendor diversi”. In secondo luogo, incrementare la velocità nella localizzazione dei fault: “È possibile monitorare dallo stesso software differenti entità di rete e identificando più facilmente dove intervenire, diminuendo i tempi di disservizio”. Terzo: ridurre i costi di gestione e manutenzione tramite l’utilizzo di un tool software unico. Non dimenticando che “LinearIt dispone di un centro di competenza proactive monitoring con personale certificato Zabbix con un know-how specifico sui processi delle telco”, osserva ancora Rosa.

Al fianco delle telco

Con tre sedi lungo la Penisola (Roma, Milano, Napoli), forte di un team di 250 addetti e con un fatturato che naviga verso i 18 milioni di euro, LinearIt è a fianco delle telco – da Tim a Open Fiber – per salvaguardare le loro infrastrutture di telecomunicazione che, negli ultimi anni, sono diventate sempre più complesse da gestire a causa della coesistenza di vecchie e nuove tecnologie, spesso di diversi produttori e fornitori.

Soluzioni complete per abbattere i costi

“Monitorare proattivamente la rete è diventato necessario, complesso, dispendioso e, spesso, impossibile senza l’ausilio di strumenti e competenze adeguate”, sottolinea Rosa. Il manager di LinearIt spiega che per fornire best practice e soluzioni complete alle Tlc è necessario un mix di due elementi: “Anzitutto, un know-how dei processi del mercato delle telco sia a livello di gestione operativa della rete che di soluzioni applicative core. In secondo luogo, una scelta di strumenti tecnologici leader di mercato, di nuova generazione e facilmente adattabili alle specificità dei processi delle telco, come la piattaforma Zabbix”.

Formazione, asset cruciale

Affinché una telco, una pmi, un ente della pubblica amministrazione e una società finanziaria siano sempre connessi, ma in totale sicurezza, non è però sufficiente dotarsi solo di una tecnologia all’avanguardia. Infatti la sfida della cybersecurity si gioca anche sul terreno del capitale umano, ossia avvalendosi di personale competente. Ecco perché, la formazione è cruciale, tanto che il 30% dell’attività di LinearIt è proprio nel formare il personale dei propri clienti grazie alle competenze dei suoi tecnici certificati.

@RIPRODUZIONE RISERVATA