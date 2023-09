L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale si spinge fuori dai confini italiani e sigla il proprio primo protocollo d’intesa per avviare una collaborazione con un’agenzia omologa all’estero. La partnership riguarda l’Agenzia Nazionale per la Cyber Sicurezza della Tunisia: a ufficializzarla sono stati Bruno Frattasi, direttore generale di Acn, e Jacine Djemaiel, Dg di Ancs, alla presenza del ministro tunisino per le Tecnologie e la Comunicazione, Nizar Ben Neji. Nel corso della sua missione in Tunisia Frattasi ha inoltre visitato l’Agenzia Tecnica delle Telecomunicazioni e l’Agenzia Nazionale di Certificazione Elettronica Tuntrust.