Data breach, per i brand una stangata da 223 miliardi di dollari - CorCom

“Il modo in cui i brand dialogano con i loro clienti sta radicalmente cambiando e i confini tra mondo fisico e virtuale si stanno sempre più sfumando”, ha commentato Ameya Kapnadak, Chief growth officer (India) di Interbrand. “I brand dipendono in misura crescente dal digitale per creare esperienze uniche per i clienti e i data breach possono colpire al cuore la relazione del brand con i clienti. Di qui la necessità di riconsiderare gli aspetti di ‘igiene digitale’ della customer experience, come la cybersecurity”.

Lo studio fornisce anche le linee guida per i brand per una strategia di cybersicurezza pronta alle sfide del futuro: cultura, investimenti a sostegno della strategia, coinvolgimento del board, strumenti di risk management e monitoraggio anche della supply chain sono tra gli elementi chiave.