Spam e consumi, ecco le 17 app Android da cancellare subito

Diciasette app Android da cancellare immediatamente. Bitdefender ha scoperto 17 applicazioni su Google Play che visualizzano annunci pubblicitari anche contro la volontà dell’utente.

Le app, scaricate già da 550mila utenti e subito segnalate a Google, hanno tutte un comportamento simile: fanno quello per cui sono state realizzate, ma al tempo stesso contengono al loro interno anche un codice che visualizza i banner pubblicitari. Pur non essendo di per sé dannose, le tattiche che usano per introdursi di nascosto in Google Play e schivare il sistema di vetting di Google sono tradizionalmente associate al malware. Per sfuggire ai controlli di Google infatti, il codice che visualizza i banner è inserito in altri file accessori e queste app sono settate per attendere almeno quattro ore dopo l’installazione prima di mostrare il primo banner. Per confondere l’utente, inoltre, le app sono impostate per mostrare le pubblicità con una frequenza random, anche quando l’app non è aperta, in modo che sia difficile capire da dove provenga il banner. Inoltre, tutte le 17 app nascondono la propria icona dopo 48 ore dall’installazione, per complicare la vita all’utente che le vuole rimuovere.

Tra gli effetti “secondari” di queste applicazioni vi è anche quello di un consumo anomalo della batteria.

Anche se queste app trovate su Google Play non sono etichettate come malware, ma più come Riskware, gli utenti devono avere sempre una soluzione di sicurezza installata sui propri dispositivi, che può identificare accuratamente queste app e impedire agli utenti di installarle. Una soluzione di sicurezza mobile terrà gli utenti al sicuro da malware, riskware o altre applicazioni potenzialmente dannose, così come dal phishing o da siti web fraudolenti.

Il team di Google, informato della scoperta, ha già rimosso dal Play Store gran parte delle app incriminate. Ecco l’elenco diffuso da Bitdefender con relativo sviluppatore per meglio identificarle:

Car Racing 2019 di Racing 3D Game

4K Wallpaper (Background 4K Full HD) di Ames Co.Ltd

Backgrounds 4K HD di wixi

QR Code Reader & Barcode Scanner Pro di Ames Co.Ltd

File Manager Pro – Manager SD Card/Explorer di Ames Co.Ltd

VMOWO City: Speed Racing 3D di vmowo

Barcode Scanner di redads

Screen Stream Mirroring di Amanote

QR Code – Scan & Read a Barcode di Mob Net

Period Tracker – Cycle Ovulation Women’s di Ames Co.Ltd

QR & Barcode Scan Reader di amanozi

Wallpapers 4K, Backgrounds HD di amanozi

Transfer Data Smart di Amanote

Explorer File Manager di amanozi

Today Weather Radar di Amanote

io: Big Fish Frenzy di Mob Net

Clock LED di Maint

Nel caso si avesse una o più di tali applicazioni installate, il consiglio è quello di rimuoverle immediatamente dal device.

@RIPRODUZIONE RISERVATA