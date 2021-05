Energy & Utilities, cybersecurity al centro del new normal - CorCom

Gli attacchi informatici gravi contro le infrastrutture critiche sono cresciuti nell’arco del 2020 del 40%, in un contesto in cui sono state particolarmente prese di mira le aziende che operano nel campo dell’energy e delle utilities. A evidenziarlo è il rapporto Clusit 2021, secondo cui lo scenario per questo comparto è stato fortemente impattato dalla pandemia, che ha fatto emergere l’importanza crescente della sicurezza della supply chain in un contesto i cui le norme nazionali ed europee sono in evoluzione e richiedono un attento sforzo di compliance. Proprio di questo si parlerà il 27 maggio all’Energy & Utilities Security Summit 2021, organizzato da Clusit, Associazione italiana per la sicurezza informatica, in collaborazione con Aipsa, l’associazione italiana dei professionisti della security aziendale, e Utilitalia, che riunisce le imprese idriche, energetiche e ambientali. La parTrend Microtecipazione all’evento, che si svolgerà alle 10 del mattino, è gratuita e richiede la registrazione online entro mercoledì 26 maggio sul sito di Security Summit. L’evento consente di acquisire 3 crediti Cpe (Continuing Professional Education) validi per il mantenimento delle certificazioni Cissp, Cssp, Cisa, Cism e analoghe, ed è il primo di una serie di appuntamenti “verticali” che nel corso dell’anno saranno dedicati da Clusit ai settori a maggior impatto per la sicurezza di dati e informazioni di aziende e cittadini.

Nel corso dell’evento, rivolto alle utilities e aziende italiane dell’energia, saranno presentati con , partner di ricerca, i dati relativi all’impatto del cybercrime nel settore. Saranno inoltre affrontate alcune delle problematiche di sicurezza più rilevanti per la continuità del business delle utilities: a partire dall’evoluzione della cybersecurity nel periodo della pandemia, alla necessità sempre maggiore di consapevolezza e formazione. In primo piano sarà anche l’evoluzione della normativa italiana ed europea. Saranno inoltre approfonditi i temi della supply chain security, dell’Ict security e la sicurezza delle Operational Technologies, insieme a Data Protection e Security by Design.

“Ribadiamo più che mai in questo contesto l’importanza di Ricerca e l’Innovazione e di investimenti in formazione dei dipendenti sui rischi cyber, ma anche l’imprescindibilità di programmi volti a formare una nuova generazione di professionisti della sicurezza, favoriti da iniziative d’impresa nell’ambito della cybersecurity – afferma Gabriele Faggioli, presidente Clusit – La collaborazione con Aipsa e con Utilitalia è un passo in avanti per coinvolgere concretamente i decisori aziendali”.

“Per affrontare al meglio i rischi aziendali in ambito sicurezza, riteniamo fondamentale che gli esperti del settore condividano tra loro esperienze e best practice – aggiunge Andrea Chittaro, presidente Aipsa – Come Associazione crediamo fortemente che la condivisione svolga in tal senso un ruolo centrale. Il lavoro sinergico con Clusit e Utilitalia va proprio in questa direzione“.

“La rapida evoluzione della digitalizzazione dei processi produttivi delle utility e la responsabilità che i gestori di servizi essenziali hanno nei confronti dei cittadini – conclude Francesco Macrì, vicepresidente di Utilitalia e presidente di Estra – pone gli Operatori industriali di fronte alla necessità di implementare costantemente tutte le azioni deputate alla security aziendale. Il rafforzamento di tali funzioni consentirà alle utility di coinvolgere anche nuove professionalità, con speciale attenzione verso i giovani”.

