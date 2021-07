Fastweb Digital Academy, via alle iscrizioni al corso per network security architect - CorCom

Al via i nuovi percorsi gratuiti dedicati alla formazione e al perfezionamento di due tra le professionalità più ricercate nel mondo del lavoro nel comparto della sicurezza informatica, il Network Security Architect ed il Cyber Analyst. A lanciarli è la Fastweb Digital Academy, la scuola per le nuove competenze digitali creata da Fastweb e Fondazione Cariplo. Le iscrizioni sono aperte, annuncia l’azienda in una nota, al primo percorso in partenza il 4 ottobre rivolto alla formazione di Network Security Architect, figura professionale specializzata nella progettazione, configurazione e collaudo dei sistemi di sicurezza all’interno della rete IT di un’organizzazione. Il corso si compone di 160 ore di formazione gratuita erogate online all’interno di percorso di 6 settimane che prevede attività di didattica integrata, esercitazioni guidate e studio individuale.

Il secondo corso in programma, della durata di 140 ore ed in partenza al termine del percorso dedicato al Network Security Architect, è invece rivolto alla formazione di Cyber Analyst, figure professionali tecniche che hanno il compito di prevenire, rilevare e gestire le minacce informatiche, nell’ottica di proteggere al meglio computer, dati, reti e programmi di una organizzazione.

Per entrambi i corsi sono previsti alcuni prerequisiti tecnici minimi di amissione che, a seguito della candidatura presentata sul sito di Fastweb Digital Academy (www.fastwebdigital.academy) , verranno valutati tramite un test d’ingresso in lingua inglese. Al superamento del test seguirà un colloquio motivazionale. Alla fine di ciascun corso gli studenti otterranno un certificato di partecipazione e potranno essere selezionati per proseguire la formazione “on-the-job” presso un’azienda del network di Fastweb.

“L’avvio dei nuovi percorsi formativi si inserisce nella più ampia strategia di Fastweb che mette la cyber security sempre più al centro delle scelte aziendali di business – sottolinea il comunicato – e che ha portato lo scorso anno all’acquisizione del 70% della società leader dei servizi per la sicurezza informatica 7Layers. Oltre agli investimenti per la protezione delle infrastrutture di rete e dei propri clienti attraverso servizi sempre più avanzati di intelligence per la difesa dalle minacce informatiche, Fastweb continua a impegnarsi concretamente nella diffusione delle nuove competenze digitali e il sostegno all’occupazione”.

I corsi erogati da Fastweb Digital Academy fanno parte delle iniziative di Sostenibilità di Fastweb a favore della comunità e nascono dalla volontà di accelerare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro investendo nella formazione di giovani e ragazzi attraverso corsi gratuiti nelle professioni del futuro oggi più richieste dal mercato del lavoro.

