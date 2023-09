Firewall virtuali, impennata di oltre il 50%: l’IT si sposta sempre più verso il cloud

Le entrate mondiali dei firewall virtuali sono aumentate del 51% nel secondo trimestre del 2023, mentre i firewall hardware hanno registrato una crescita dei ricavi appena del 2%. Lo afferma un’indagine di Dell’Oro Group, dalla quale emerge che il mercato è stato profondamente colpito da un forte calo dei ricavi dei firewall di fascia alta, preferiti dai service provider e dalle grandi imprese per le applicazioni dei data center.

“L’esplosione dei firewall di fascia alta dei data center durante il pieno della pandemia è stato seguito da un ritmo accelerato di investimenti – spiega Mauricio Sanchez, Direttore senior della ricerca, Enterprise Networking e Sicurezza presso il Gruppo Dell’Oro -. Ma ora riteniamo che questa tendenza stia finendo poiché i fornitori di servizi e le grandi aziende stanno sospendendo queste spese”.

In atto la transizione verso il cloud

La ragione sta in una “combinazione fra incertezza macroeconomica e acquisti oltre il necessario quando i tempi di consegna dei prodotti erano lunghi e si pensava che fosse necessario mettersi in linea. In tutto questo, la spesa delle imprese per i ricavi dei firewall virtuali è cresciuta costantemente a due cifre, in quanto l’IT aziendale si sta spostando verso un fattore di forma virtuale più facile da usare nel cloud”, aggiunge Sanchez.

Un mercato da 3 miliardi di dollari, ricavi in crescita del 6%

Il rapporto trimestrale Dell’Oro evidenzia poi che il mercato mondiale dei firewall ha superato i 3 miliardi di dollari e ha registrato una crescita dei ricavi del 6%, in uno scenario in cui i quattro principali fornitori (Palo Alto Networks, Cisco, Fortinet e Check Point) possiedono oltre il 60% del mercato. Palo Alto Networks, in particolare, detiene la posizione numero uno in termini di entrate nel settore dei firewall virtuali e fisici.

Waf in crescita del 14%, vincono le soluzioni di sicurezza SaaS

I dati rivelano inoltre che, dopo tre trimestri consecutivi di decelerazione dei ricavi, il web application firewall (Waf) a livello mondiale ha segnato un ritorno alla crescita accelerata con un aumento del 14%. Le soluzioni di sicurezza di rete SaaS o basate su virtuale, intanto, hanno registrato un aumento dei ricavi del 28%, mentre la sicurezza di rete degli apparecchi fisici ha registrato un incremento appena del 2%.

