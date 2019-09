Incident Response, Cynet lancia un’offerta chiavi-in-mano

Attualmente il mercato dei servizi di risposta agli incidenti (IR, Incident Response) è in fase di crescita accelerata, a causa dell’aumento di attacchi cibernetici e delle relative violazioni. Sono sempre più numerose le organizzazioni, di qualsiasi dimensione e settore verticale, a scegliere di affidare le attività IR a fornitori di servizi indipendenti, anziché gestire gli incidenti della sicurezza internamente. Ora Cynet sta lanciando un’offerta senza precedenti, che consentirà ai fornitori di servizi di sicurezza gestiti (MSSP, Managed Security Service Provider) e agli integratori di sicurezza (SI, Security Integrator) di aggiungere servizi di risposta agli incidenti al proprio portafoglio, utilizzando il team e la tecnologia IR di Cynet a costo zero.

I fornitori di servizi gestiti orientati ad ampliare il proprio portafoglio integrando servizi di risposta agli incidenti, senza dover sostenere investimenti in persone o tecnologie, possono presentare domanda qui.

Man mano che le minacce cibernetiche proliferano e diventano più sofisticate, gli hacker riescono più facilmente a compromettere gli ambienti che prendono di mira. Questo, a sua volta, determina la rapida crescita della domanda di tecnologie e servizi IR. Poiché di frequente la risposta a un presunto attacco richiede competenze come quelle utilizzate nelle indagini della polizia scientifica o nella retroingegnerizzazione, nonché altre di tipo investigativo che esulano dal know-how standard del personale IT, molte organizzazioni preferiscono affidarsi a un partner professionista indipendente, specializzato in servizi IR.

Eppure, sebbene la domanda di tali servizi sia elevata, solo una parte esigua di MSP e SI li fornisce. Tutti gli altri operatori che erogano servizi IT e di sicurezza standard quali implementazione, integrazione e gestione non offrono servizi di risposta agli incidenti a causa delle difficoltà connesse al reclutamento di un team di esperti IR.

Ora Cynet propone una nuova offerta che consente ai fornitori di servizi IT e di sicurezza esistenti di aggiungere servizi IR al proprio assortimento senza dover assumere un team interno di addetti specializzati nella sicurezza. Grazie a questa offerta, i fornitori potranno vendere servizi IR ai propri clienti e, quando si verificherà un incidente, rivolgersi al team di sicurezza CyOps di Cynet, che in pochi minuti installerà la piattaforma Cynet 360 nell’ambiente del cliente e condurrà un intervento di indagine e risposta con rapidità ed efficienza, ripristinando le condizioni ottimali.

Oltre all’evidente beneficio di aggiungere servizi IR alla propria gamma a costo zero, MSP e SI, una volta completato il processo di risposta agli incidenti, potranno avvalersi della piattaforma di protezione dalle violazioni Cynet 360 implementata e funzionante nell’ambiente del cliente per esporre la sua intera proposta di valore e concluderne la vendita dietro abbonamento annuale.

I fornitori di servizi gestiti che desiderano ulteriori informazioni su come includere nel proprio catalogo, a costo zero, i servizi di risposta agli incidenti possono presentare domanda qui.

Informazioni su CyOps

CyOps è un team di analisti di sicurezza e ricercatori nel campo delle minacce cibernetiche che sono stati selezionati con cura e che rispondono a eventi quotidianamente tramite il Security Operations Center di Cynet. La vasta esperienza in sicurezza cibernetica di CyOps garantisce operazioni rapide ed efficienti negli ambienti di qualsiasi tipo e dimensione.

Informazioni su Cynet 360

CyOps utilizza Cynet 360 Autonomous Breach Protection come piattaforma IR predefinita nell’interazione con un ambiente sotto attacco. Cynet 360 raccoglie e correla istantaneamente tutti i dati degli endpoint, della rete e degli utenti nell’ambiente, permettendo a CyOps di individuare entità e connessioni sospette, indagare in modo da svelare la causa radice, l’ambito e l’impatto e infine rimuovere le presenze e attività dannose. Le competenze degli esperti IR in combinazione con l’avanzata tecnologia IR di Cynet 360 garantiscono servizi IR di qualità ed efficienza senza confronti.

