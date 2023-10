Industria 4.0, cinque principi per aumentare la cyber resilience

Internamente questo significa un ruolo strategico per l’It, che deve collaborare con tutte le aree aziendali portando la sua esperienza nel navigare nel complesso panorama digitale e guidare una convergenza It/Ot sicura. Richiede inoltre la creazione e la preparazione di un pool di talenti informatici.

Esternamente occorre instaurare una forte collaborazione con fornitori, clienti, gruppi industriali e organizzazioni del settore pubblico sulle principali prassi per la mitigazione dei rischi, informazioni sulle minacce come nuove vulnerabilità, requisiti normativi per la postura e i prodotti, ecc.