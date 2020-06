Cybersecurity, la Ue mette sul piatto 38 milioni per le infrastrutture critiche

Trentotto milioni di euro destinati a finanziare progetti innovativi per la protezione delle infrastrutture critiche all’interno dell’Unione Europea da attacchi informatici. Ad annunciare l’investimento è la Commissione Ue, che spiega come l’iniziativa – con i finanziamenti che inizieranno a essere erogati a giugno e andranno avanti fino a ottobre – rientri nella cornice del programma Horizon 2020.

“Sono lieta che siamo in grado di offrire un ulteriore importo significativo di finanziamenti verso soluzioni di sicurezza, privacy e mitigazione delle minacce”, – sottolinea Mariya Gabriel, commissario Ue per la Ricerca e la cultura.

Tra i progetti che saranno oggetto dei finanziamenti, tre studieranno come prevenire, individuare e contrastare gli attacchi informatici e fisici all’interno delle reti metropolitane e ferroviarie, oltre che nelle infrastrutture terrestri e satellitari e nei servizi di e-commerce e di consegne a domicilio: si tratta di Safety4rails, Ensurec e 7shield, quest’ultima coordinata dall’italiana Fair Dynamic Consulting e con la partecipazione anche di Serco Italia, Rensil Tech, e il Centro regionale per la comunicazione, l’informazione e la tecnologia. Al progetto Safety4rails, guidato dalla Germania, parteciperanno per l’Italia Leonardo, Rete ferroviaria italiana, Stam, Rina Consulting e Alpha-Cyber). A coordinare Ensurec sarà invece il Portogallo, e per l’Italia prenderanno parte al progetto Fair Dynamic Consulting e Abi-Lab.

A migliorare la resilienza delle infrastrutture e a proteggere i cittadini in caso di incidenti che mettano a rischio la sicurezza pubblica saranno invece mirati i progetti Impetus e S4allcities. “Maggiori investimenti a livello nazionale e dell’Ue – conclude il commissario per il Mercato interno Thierry Breton – sono di fondamentale importanza per rafforzare la resilienza dell’Ue agli attacchi informatici”.

