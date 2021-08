Infrastrutture critiche, Leonardo nel progetto "reti di imprese" connesso al Pnrr - CorCom

Leonardo ha annunciato l’adesione a “Mille Infrastrutture – Rete d’imprese”, il consorzio nato per partecipare a bandi e/o gare nell’ambito del “Progetto per il monitoraggio statico e dinamico delle infrastrutture, delle aree di tutela ambientale e delle coste”, connesso al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e al Fondo complementare del Pnrr. Il progetto potrà competere anche a livello europeo per aggiudicarsi finanziamenti competitivi nell’ambito dei vari programmi di ricerca.

Il big italiano dell’aeriospazio, della difesa e della sicurezza scende nuovamente in campo sul fronte della cybersicurezza. In particolare, nel consorzio Mille Infrastruture Leonardo intende introdurre capacità tecnologiche avanzate e integrate per la gestione intelligente e sicura delle infrastrutture critiche.

Monitoraggio delle infrastrutture supportato dall’Ai