L’amministrazione Biden ha indetto una competizione tra hacker, i quali avranno la possibilità di vincere premi da 20 milioni di dollari utilizzando l’intelligenza artificiale per elaborare sistemi in grado di proteggere le infrastrutture critiche degli Stati Uniti dai rischi legati alla sicurezza informatica. La sfida è stata annunciata alla conferenza di hacking Black Hat Usa a Las Vegas.

Come funziona la challenge

L’AI Cyber Challenge, così si chiama il programma, prevede la collaborazione di aziende leader nel settore dell’intelligenza artificiale, come Anthropic, Google, Microsoft e OpenAI, che metteranno a disposizione la loro tecnologia per la challenge.

WHITEPAPER Cosa si può chiedere a ChatGPT? Scarica la guida 2023: consigli per l’uso, esempi ed opinioni Realtà virtuale Robotica

In primavera si terrà un evento di qualificazione, durante il quale saranno scelte le 20 squadre che avranno ottenuto i punteggi migliori per passare alla semifinale della Def Con 2024, una conferenza sulla sicurezza informatica. Fino a cinque di queste squadre vinceranno 2 milioni di dollari ciascuna e passeranno alla finale di Def Con 2025. Le prime tre squadre classificate avranno diritto a ulteriori riconoscimenti, tra cui un primo premio di 4 milioni di dollari per la squadra che “meglio proteggerà il software vitale”, secondo quanto recita la nota diramata dagli organizzatori.

Ai concorrenti verrà chiesto di rendere open source i loro sistemi in modo che le soluzioni possano essere utilizzate su larga scala. D’altra parte, la Open Source Security Foundation della Linux Foundation è consulente dell’iniziativa.

Gli sforzi della Defense Advanced Research Projects Agency

La Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa), che gestisce il concorso, ha dichiarato che offrirà fino a un milione di dollari a sette piccole imprese che vogliono partecipare, in modo da includere un’ampia gamma di partecipanti.

Non è la prima volta che il governo ricorre a un concorso di hacking per promuovere l’innovazione. Nel 2014, la Darpa aveva per esempio lanciato la Cyber Grand Challenge per sviluppare un sistema di difesa automatica open-source in grado di proteggere un computer dagli attacchi informatici, con una struttura simile alla nuova sfida biennale.

“Dobbiamo mantenere la difesa un passo avanti. E l’AI offre un approccio molto promettente”, ha dichiarato Perri Adams, program manager dell’Information Innovation Office della Darpa. “Questa è un’occasione per esplorare ciò che è possibile quando gli esperti di cybersicurezza e AI hanno accesso a una serie di risorse intersocietarie di un calibro combinato senza precedenti”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA