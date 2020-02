IoT a prova di Industry 4.0, Cisco lancia la nuova architettura

Cisco presenta una nuova architettura per la sicurezza IoT che promette di fornire piena visibilità tra gli ambienti It e Ot e di proteggere i processi industriali. Le soluzioni permettono di raccogliere ed estrarre i dati dall’edge IoT affinché le aziende possano essere più efficienti e prendere decisioni di business consapevoli, nonché accelerare i propri progetti di digitalizzazione.

Le reti sono infatti “la spina dorsale” delle tecnologie Ot (Operational Technology) alla base delle infrastrutture critiche, incluse quelle del settore energetico, dei trasporti e della produzione. Sempre più spesso le organizzazioni hanno l’esigenza di accedere in tempo reale ai dati immagazzinati in questi dispositivi al fine di aumentare la produzione, gestire i costi e migliorare le misure di sicurezza. Il crescente volume di minacce alla sicurezza informatica delle infrastrutture critiche continua però a rappresentare un rischio finanziario e per la sicurezza delle persone. “Qualsiasi anomalia si presenti nei dispositivi e nelle connessioni deve essere rilevata, analizzata e risolta rapidamente prima che la sicurezza di un’azienda venga compromessa”, dichiara in una nota Sid Snitkin, Advisory Group Vice President di Cisco. “Cisco fornisce la massima protezione, facendo convergere It e Ot in un unico centro operativo per la sicurezza e fornendo attività di rilevamento delle anomalie con funzionalità di threat intelligence integrate”.

La nuova proposta di Cisco

Cisco comunica di aver eliminato la complessità tipica delle infrastrutture multi-vendor, multi-data e multi-asset per offrire una soluzione per la cybersecurity in ambito IoT che può essere gestita su qualsiasi gateway, switch o router Cisco, e che riunisce sicurezza end-to-end e gestione semplificata dei dati in un’unica soluzione. Le innovazioni dell’architettura Cisco per la sicurezza IoT includono innanzitutto la protezione dell’ambiente di rete industriale: Cisco Cyber Vision è una soluzione software per la sicurezza che effettua automaticamente il discovery degli asset industriali tramite la propria gamma di soluzioni Cisco Industrial IoT (IIoT). Cisco Cyber Vision analizza il traffico proveniente dai dispositivi connessi, crea policy di segmentazione in Cisco Ise e in Dna Center al fine di prevenire movimenti laterali delle minacce negli ambienti operativi, ed è potenziato dalle attività di Threat Intelligence di Cisco Talos, fornendo così un’analisi in tempo reale delle minacce alla sicurezza informatica delle risorse e dei processi industriali che potrebbero impattare sui tempi di attività, la produttività e la sicurezza. La governance dei dati dall’Edge fino al Multi-Cloud è poi pienamente integrata con le proprie soluzioni di networking, Cisco Edge Intelligence semplifica l’estrazione dei dati all’edge della rete e ottimizza la trasmissione dei dati verso destinazioni multi-cloud e on-prem per aiutare le aziende ad essere più competitive e a gestire al meglio i dati in tutti gli aspetti critici del loro ciclo di vita.

