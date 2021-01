Leonardo e Aruba insieme per il cloud sicuro e ad alte prestazioni - CorCom

Commercializzare insieme soluzioni cloud sicure rivolte al mercato italiano ed europeo, proponendo, tramite una filiera completamente italiana, soluzioni cloud altamente affidabili, scalabili e ad elevate prestazioni, sicuri in termini di protezione dei sistemi, con la garanzia della sovranità del dato e della compliance sia con il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, sia con gli standard europei sulla privacy, sintetizzati nel Gdpr. Nasce con quest’obiettivo la partnership tra Aruba, cloud provider italiano specializzato nei servizi di data center, e Leonardo, player globale nei settori Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Dopo l’ingresso di entrambe le società come “Day-1 Member” in Gaia-X, l’iniziativa per lo sviluppo di un cloud europeo – si legge in una nota congiunta – le due aziende accelerano ulteriormente la spinta verso l’ideazione di progetti che possano garantire e consentire la sovranità del dato digitale, dando un contributo concreto nello sviluppo dell’ecosistema cloud nazionale.

La nuova offerta prende le mosse dall’integrazione dei servizi di cybersecurity di Leonardo con il cloud di Aruba, ed è principalmente dedicata a grandi aziende e organizzazioni, Infrastrutture Critiche Nazionali (Cni), Pubblica Amministrazione, Difesa. Il progetto “rappresenta una risposta a specifiche esigenze di sovranità digitale nazionale per progetti cloud privati e ad hoc – si legge nel comunicato – Nel dettaglio, Leonardo metterà in campo la propria esperienza nei servizi di cybersecurity, consulenza e supporto specialistico, progettazione e sviluppo di infrastrutture per la protezione delle informazioni e dei sistemi dalle minacce informatiche, nonché le capacità nel rilevamento real-time di incidenti, gestione delle vulnerabilità e della crisi, sviluppo di applicazioni secure by design. Aruba, da parte sua, potendo contare sulla propria esperienza sia in ambito di progettazione e gestione di data center che di infrastrutture cloud enterprise, è in grado di fornire delle soluzioni uniche completamente personalizzate, erogate da una rete di Data Center italiani di proprietà, di livello enterprise, certificati Rating 4 ANSI/TIA 942-B per cui ai massimi livelli di resilienza”.

Sarà così posibile ampliare l’offerta e rafforzare il posizionamento di Leonardo come partner di riferimento di istituzioni e industrie nella gestione delle infrastrutture critiche e cibernetiche nazionali, contemporamente consolidare il ruolo di Aruba quale cloud provider italiano e interlocutore di eccellenza per progetti IT basati su soluzioni tecnologiche all’avanguardia e personalizzate.

WHITEPAPER Quali sono stati i casi di cybercrime più aggressivi degli ultimi anni? Scoprilo nel white paper Cybersecurity

“L’accordo con Aruba rafforza ulteriormente la distintività della nostra offerta, valorizzando la filiera nazionale per la protezione dei dati più sensibili dei nostri clienti e potenziandola grazie anche alla sinergia con i Leonardo Labs e con il supercalcolatore davinci-1 che abbiamo di recente presentato” – afferma Tommaso Profeta, managing director della divisione cybersecurity di Leonardo – L’intesa è, inoltre, in linea con il Piano Strategico ‘Be Tomorrow – Leonardo 2030’, che identifica nelle collaborazioni con altre industrie, così come con il settore pubblico, uno strumento primario per offrire le migliori capacità per la sicurezza di persone e comunità in tutto il mondo, contribuendo alla loro crescita sostenibile”.

“Siamo orgogliosi di essere stati scelti da Leonardo come partner di questo progetto tutto italiano che mira a dare risposta alle esigenze sempre crescenti della Pubblica Amministrazione e delle imprese in termini di prestazioni, affidabilità, protezione e sicurezza dei sistemi che custodiscono i loro dati – aggiunge Stefano Cecconi, Ceo di Aruba – Il nostro Cloud, i nostri Data Center italiani e i servizi di Cyber Security di Leonardo sono una risposta estremamente concreta e disponibile da subito”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA