Ransomware, le aziende si arrendono agli hacker: il 76% paga il riscatto

Cybersecurity, le aziende stanno perdendo la battaglia contro il ransomware. Emerge dal Ransomware Trends Report 2022 di Veeam secondo cui il 72% delle aziende ha subito attacchi parziali o completi ai propri archivi di backup, con un impatto drammatico sulla capacità di recuperare i dati senza pagare il riscatto. Tra le aziende colpite il 76% ha pagato il riscatto per porre fine a un attacco e recuperare i dati. Ma mentre il 52% ha pagato ed è riuscito a recuperare i dati, il 24% non è stato in grado di recuperare alcun dato nonostante il pagamento.

Recuperare i dati senza pagare

Il report rivela che il 19% delle aziende non ha pagato alcun riscatto perché è riuscito a recuperare i propri dati. È a questo che deve aspirare il restante 81% delle vittime informatiche: recuperare i dati senza pagare il riscatto.

L’80% degli attacchi andati a buon fine ha preso di mira vulnerabilità note, sottolineando l’importanza di applicare patch e aggiornare il software. Quasi tutti gli aggressori hanno tentato di distruggere i repository di backup per disabilitare la capacità di recupero dei dati in caso di non pagamento.

Più collaborazione fra le imprese

“Il ransomware ha democratizzato il furto di dati e richiede uno sforzo collaborativo da parte delle aziende di ogni settore al fine di massimizzare la loro capacità di rimediare e recuperare i dati senza pagare un riscatto – spiega Danny Allan, Cto di Veeam –. Pagare i criminali informatici per ripristinare i dati non è una strategia per la data protection: non c’è alcuna garanzia di recupero dei dati, i rischi di danni alla reputazione e di perdita di fiducia dei clienti sono elevati e, soprattutto, si alimenta e si premia l’attività criminale.”

“Uno dei tratti distintivi di una solida strategia per la Modern Data Protection – dice Allan – è l’impegno ad adottare una politica chiara secondo la quale l’azienda non pagherà mai un riscatto, ma farà tutto ciò che è in suo potere per prevenire, rimediare e recuperare. Nonostante la minaccia pervasiva e inevitabile del ransomware, l’idea che le aziende siano impotenti di fronte ad esso non è sempre vera. Educate i dipendenti e assicuratevi che pratichino un’igiene digitale impeccabile; eseguite regolarmente test rigorosi delle soluzioni e dei protocolli di protezione dei dati; create piani dettagliati per la continuità aziendale che preparino i principali stakeholder agli scenari peggiori.”

Collaborazione fra responsabili IT e utenti

La superficie di attacco per i criminali è molto ampia, si legge nel report. Il più delle volte i cybercriminali hanno avuto accesso agli ambienti di produzione attraverso utenti che hanno cliccato su link dannosi, visitato siti web non sicuri o risposto a messaggi di phishing, sottolineando quindi come sia possibile evitare molti incidenti.

Una volta ottenuto l’accesso all’ambiente IT, non si rilevano grandi differenze nei tassi di infezione tra i server dei data center, le piattaforme degli uffici remoti e i server ospitati nel cloud. Nella maggior parte dei casi, gli intrusi hanno sfruttato vulnerabilità note, tra cui quelle dei sistemi operativi e degli hypervisor più comuni, delle piattaforme Nas e dei database server, senza lasciare nulla di intentato e sfruttando qualsiasi software senza patch o, più semplicemente, obsoleto. Infine, i tassi di infezione significativamente più alti sono stati riportati dai professionisti della sicurezza e dagli amministratori di backup, rispetto alle operazioni IT o ai Ciso, evidenziando come coloro che sono più vicini ad un problema, riescono a vederlo con più chiarezza.

Protezione per prevenire

Gli intervistati hanno confermato che il 94% degli aggressori ha tentato di distruggere i repository di backup e, nel 72% dei casi, questa strategia ha avuto un successo almeno parziale. La rimozione del backup di un’azienda è una strategia di attacco molto diffusa poiché aumenta la probabilità che le vittime non abbiano altra scelta che pagare il riscatto. L’unico modo per proteggersi da questo scenario è disporre di almeno un livello immutabile o air-gapped all’interno del framework per la protezione dei dati: una strategia utilizzata dal 95% degli intervistati. Molte aziende hanno infatti dichiarato di avere un certo livello di immutabilità o di supporti air-gap in più di un livello della loro strategia su disco, cloud e nastro.

Orchestrazione, allineamento aziendale e diversificazione del repository – raccomanda il report – sono alla base di una strategia preventiva efficace.

