Sicurezza informatica, a Torino il Cyber Harbour targato Enel

Enel punta sulla cybersecurity. La energy company, insieme a

a Planven Entrepreneur Ventures e Nozomi Networks, ha presentato a Torino il “Cyber Harbour”, laboratorio di innovazione e luogo di incontro dove i maggiori esperti di cybersecurity, le aziende, gli investitori e il mondo accademico possano unire le forze per promuovere la ricerca e lo sviluppo nel settore, favorendo la nascita di un centro di eccellenza.

L’obiettivo del laboratorio

L’obiettivo è trasformare un rischio in un’opportunità per il Paese attraverso progetti concreti in grado di creare risposte per il mercato. Il “Cyber Harbour” mira a diffondere la consapevolezza sull’importanza strategica della sicurezza informatica delle infrastrutture critiche, dell’industria e delle tecnologie dell’informazione, secondo un approccio aperto ed inclusivo che stimoli l’innovazione, la ricerca e la nascita di start-up e valorizzi le esperienze sul campo.

WHITEPAPER Le strategie che fanno bene al business e alla cyber security Cybersecurity Disaster recovery

Nel progetto c’è anche la volontà di coinvolgere aziende, investitori, start up, università, mondo della ricerca e istituzioni per dar vita a un lavoro condiviso e trasversale, nella convinzione che l’Italia possa diventare un punto di riferimento per competenza, know-how e innovazione.

Un luogo di eccellenze e di scambio di competenze

“Il nostro auspicio è realizzare un centro di eccellenza, luogo di incontro e di scambio che unisca un partenariato pubblico-privato accademia-impresa per sviluppare consapevolezza, professionalità sul mondo della cybersicurezza – spiega Carlo Bozzoli, Head of global digital solutions di Enel – Enel è un operatore di servizi essenziali la protezione di infrastrutture critiche è al centro della nostra agenda

“Il livello di consapevolezza da diffondere – prosegue – non è ancora ai livelli che ci aspettiamo e c’è una grande opportunità per questi diversi settori per il pubblico, per il privato, per le aziende, per l’accademia e per i ragazzi che è quello di trovare in questo luogo oltre ad un punto di scambio anche un’ipotesi di sviluppo del proprio futuro in uno spazio da occupare molto importante dove una minaccia che è quella della protezione di infrastrutture critiche del perimetro dei processi delle aziende possa essere trasformate in un’opportunità imprenditoriale di sviluppo professionale”.

L’obiettivo principale consiste nell’instaurare un centro di eccellenza che diffonda la consapevolezza su tali questioni attraverso progetti, sfide tematiche, lezioni e conferenze, stimolando l’innovazione, la ricerca e la nascita di start-up. “Questa è un po’ una nostra ambizione che andiamo a lanciare oggi unitamente al mando del imprenditoria e della finanza che potrebbe aiutare a far crescere magari un polo di eccellenza nazionale sulle startup che oggi è appannaggio di altre nazioni”, conclude Bozzoli a margine dell’evento di inaugurazione.

Butti: “Bene la collaborazione pubblico-privato”

Secondo il sottosegretario all’Innovazione “l’’inaugurazione del Cyber Harbour, laboratorio per la sicurezza informatica è un fatto assolutamente positivo”.

“Il governo ha investito molto sul partenariato pubblico privato, sulla collaborazione tra pubblico e privato in modo particolare laddove c’è qualcosa che parli di realtà universitaria noi siano molto sensibili – ha ricordato Butti – Riteniamo che la rete universitaria italiana sia un’eccellenza e quindi intendiamo investire su questo rapporto con le università, con il privato, con la piccola e media impresa e con queste grandi aziende come Enel che mettono a disposizione un’eccellenza che è nazionale, se non addirittura internazionale con il Cert di Torino”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA