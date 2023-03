Sirti Digital Solutions, appalto bis con la Difesa

Sirti Digital Solutions annuncia l’avvio di un nuovo progetto per il Ministero della Difesa, il secondo nel giro di pochi mesi. Si tratta delle attività di progettazione esecutiva e di successiva realizzazione di ulteriori sistemi di sicurezza all’interno dell’aeroporto militare Luigi Olivari di Ghedi, in provincia di Brescia, sede del 6° Stormo dell’Aeronautica Militare.

L’ambito dell’intervento

La nuova azienda del Gruppo Sirti – che abilita la digital transformation di aziende pubbliche e private attraverso soluzioni e servizi di networking, system integration, cybersecurity, IoT, Cloud e Technological Plants – ha quindi siglato un contratto che, rafforzando ulteriormente una collaborazione avviata da tempo dal gruppo, prevede l’intervento della società per la realizzazione dei sistemi di sicurezza e degli impianti elettrici, speciali e meccanici, nell’ottica di ammodernare le soluzioni a difesa delle infrastrutture più critiche dell’aeroporto militare di Ghedi.

“Questo intervento di progettazione esecutiva e di realizzazione dei sistemi di sicurezza e sorveglianza per il Ministero della Difesa è un’ulteriore riprova del posizionamento distintivo che Sirti Digital Solutions ha consolidato nell’ambito dei progetti di evoluzione delle infrastrutture digitali, continuando a rappresentare un punto di riferimento nel percorso di trasformazione digitale del Paese”, commenta Luca Rubaga, Managing Director di Sirti Digital Solutions.

Il contratto stipulato a novembre

Il progetto come accennato segue a ruota un altro appalto che Sirti Digital Solutions si era aggiudicato a novembre sempre presso il Ministero della Difesa: l’adeguamento degli impianti tecnologici del Data Center di Palazzo Guidoni a Roma, nuova sede del Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti.

In questo caso, l’intervento di Sirti Digital Solutions, in qualità di esecutore unico del progetto, permetterà di garantire, grazie all’applicazione delle linee guida progettuali basate sullo standard Tier 4 di Uptime Institute, la presenza di un Data Center concepito secondo i paradigmi tecnologici e di sicurezza di ultima generazione, creato per essere totalmente fault-tolerant, in cui ogni componente è ridondato e include più sistemi di alimentazione e di raffreddamento. In questo modo, vengono assicurati all’interno di questo progetto tutti quegli accorgimenti e standard di classificazione che consentono di garantire il più elevato livello di affidabilità e sicurezza del servizio.

