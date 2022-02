Space economy, come ampliare il giro d’affari? - CorCom

Per ogni euro ne vengono generati fino a 11 come ritorno di investimenti: vale oro il business della space economy e non c’è da stupirsi, dunque, se siano sempre più numerose le aziende e i player in campo. Le stime sul giro d’affari da qui alla fine del decennio vengono riviste continuamente al rialzo e sta diventando persino complicato capire cosa succederà in pochi anni. Le opportunità sono tante e gli investimenti dei privati fanno il paio con le risorse stanziate a livello di Commissione europea e anche dal governo.

Il Pnrr destina alla space econmy circa 1,5 miliardi. Gli ostacoli sul cammino però non mancano: bisognerà capire dove dirottare gli investimenti e anche come accedere ai fondi del Recovery, cosa non banale. E poi c’è da fare i conti con le minacce cyber, in forte aumento: il 2022 potrebbe passare alla storia come l’anno del “debutto” degli attacchi a infrastrutture finora rimaste fuori dal perimetro, quelle spaziali appunto. La crescita della connettività a banda ultralarga via sat e i progetti legati all’uso di piattaforme software per l’analisi dei big data apriranno le “porte” a inedite forme di intrusione.

Le questioni da affrontare dunque sono molte. Giovedì 24 febbraio, nel corso del webinar “Space economy, come ampliare il giro d’affari”, il secondo del ciclo di eventi dedicato all’economia dello spazio, esploreremo le nuove frontiere del cyber crimine spaziale e quali azioni mettere in campo per massimizzare i propri investimenti nel settore. Per l’agenda e per iscriversi cliccare qui.

