Thales si rafforza nella cybersecurity: 3,6 miliardi per acquisire Imperva

Thales punta sulla cybersecurity e acquisisce Imperva, società statunitense della sicurezza informatica di proprietà del private equity Thoma Bravo. Il deal si basa su un enterprise value di Imperva di 3,6 miliardi di dollari; l’acquisizione porterà la divisione cybersecurity di Thales a generare 2,4 miliardi di revenue all’anno. L’acquisizione, sottolinea una nota, non avrà un impatto sull’attuale politica di dividendi né sul programma di buyback in corso.

Il closing della transazione è previsto entro l’inizio del 2024, al termine delle consuete approvazioni antitrust e normative.

Previsioni di crescita delle vendite per il segmento Dis di Thales

Con l’acquisizione, Thales mira a portare la sua attività di sicurezza informatica a un livello superiore. Questo consentirà la crescita della sicurezza dei dati e l’ingresso di Thales nel mercato della sicurezza delle applicazioni, e creerà valore per gli azionisti, inclusi 110 milioni di dollari di sinergie di costi e entrate a regime, miglioramento del profilo finanziario del segmento Dis e un significativo incremento dell’utile per azione rettificato a medio termine.

L’integrazione di Imperva in Thales amplierà notevolmente il mercato di riferimento di Thales in un settore già in rapida crescita. I nuovi obiettivi finanziari fissati per l’attività Digital Identity and Security (Dis) di Thales includono una crescita organica delle vendite dal 6% al 7% nel periodo 2024-2027 e un margine Ebit del 16,5% nel 2027.

Verso un un player integrato di cybersecurity di livello mondiale

“L’acquisizione di Imperva segna un’importante pietra miliare nella strategia di cybersecurity di Thales – afferma Patrice Caine, presidente e amministratore delegato di Thales – . Stiamo cogliendo un’opportunità unica per accelerare le nostre capacità di cybersecurity e stiamo facendo un passo importante verso la nostra ambizione di costruire un player integrato di cybersecurity di livello mondiale, che fornisca un portafoglio completo di prodotti e servizi“. L’ad ha aggiunto che “non vediamo l’ora di accogliere Imperva in Thales per migliorare ulteriormente le nostre soluzioni di cybersecurity e aiutare i clienti ad affrontare le loro sfide più importanti in materia di sicurezza digitale”.

