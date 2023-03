Women in Cyber: 10 borse di studio, percorso full immersion

Una full immersion di 13 settimane a partire dal 5 giugno per formare esperte in cybersecurity da immettere nel mondo del lavoro. Questa l’iniziativa promossa da Groupama Assicurazioni e Softlab in collaborazione con Talent Garden.

Il progetto “Women in Cyber” prevede 10 borse di studio riservate alle neet e prevede la formazione di Cybersecurity Analyst, professioniste in grado di analizzare rischi e criticità nei sistemi di protezione aziendale e di pianificare e implementare i necessari meccanismi di difesa. Attraverso il programma “Deep-Cybersecurity Bootcamp” potranno essere subito impiegate in lavori di base sulla sicurezza informatica.

Il percorso formativo, che avrà inizio il 5 giugno, consiste in una full immersion di 13 settimane, per acquisire conoscenze pratiche e teoriche attraverso demo, tech-case del mondo reale, video, infografiche, quiz e giochi. Grazie al contributo offerto da Groupama Assicurazioni e Softlab la partecipazione al corso sarà totalmente gratuita per le 10 candidate più meritevoli, alle quali le due aziende offriranno 10 borse di studio a copertura totale dei costi.

L’importanza delle competenze Stem

“Siamo orgogliosi di dare continuità al nostro impegno sociale volto alla formazione e alla valorizzazione dei talenti femminili, in questo caso puntando a giovani donne disoccupate o inoccupate per la loro promozione in un ambito – quello della sicurezza informatica e in generale delle Stem – dove il divario di genere è tra i più alti in Europa”, sottolinea Pierre Cordier, Amministratore Delegato e Direttore Generale Groupama Assicurazioni. “Il programma di formazione in cybersecurity è uno strumento concreto, orientato al collocamento professionale, che ha l’obiettivo di soddisfare la domanda sempre crescente di professionisti specializzati nella sicurezza informatica”.

Daniele Lembo, Amministratore Delegato di Softlab evidenzia che l’azienda insieme con i suoi partner “supporta con convinzione i progetti che sostengono il Women Empowerment, per questo siamo felici di contribuire alla formazione e all’avviamento professionale delle 10 donne che saranno selezionate per intraprendere questo fondamentale progetto di crescita personale e lavorativa. Il settore della cybersecurity offre concrete e crescenti opportunità di impiego, un’occasione da non perdere per avviare percorsi di inclusione a favore delle donne”.

“Siamo felici di tornare a lavorare a fianco di Groupama Assicurazioni e Softlab, partner con cui condividiamo l’attenzione ai valori di inclusione e innovazione, su una nuova iniziativa in grado di dare un’opportunità concreta a 10 donne senza occupazione per ricostruire una carriera di successo in uno dei settori più strategici”, aggiunge Giulia Amico di Meane, School Director di Talent Garden.

Il programma Women in Cyber

Il programma è strutturato in 12 moduli durante i quali verranno apprese nozioni di base su hardware, software e sistemi operativi; nozioni di base sulla rete e il modello Osi, nonché overview su profili di carriera; progettazione, configurazione e risoluzione di problemi di rete; gestione e monitoraggio di una rete in modo approfondito; implementazione di sistemi di protezione aziendale e ruoli nel settore; storia di famosi hacker, nonché i diversi tipi di malware che usano per attaccare le loro vittime; metodologie di difesa e costruzione di architetture di rete sicure; identificazione, recupero, indagine e convalida di prove digitali in computer e altri dispositivi multimediali; metodi di analisi del malware come il reverse engineering; pratiche di difesa informatica, valutazione delle vulnerabilità, analisi forensi e processi di risposta agli incidenti e agli attacchi; trend analysis e come eseguirla; progettazione della sicurezza informatica, nonché valutazione e rilevazione di difetti di progettazione dei sistemi di sicurezza.

Come partecipare

Le iscrizioni sono aperte a partire da mercoledì 8 marzo e per accedere alla selezione è necessario completare l’application al sito lp.deepcybersecurity/womenincyber. Le candidate selezionate saranno invitate a un colloquio tecnico e motivazionale per valutarne competenze e prospettive.

