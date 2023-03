4wardPro di Impresoft ottiene la certificazione Microsoft Cloud

Con grande orgoglio 4wardPro, azienda di Impresoft Group, annuncia il raggiungimento della Partner Designation “Microsoft Cloud”, un importante traguardo reso possibile grazie al lavoro di tutta la squadra. Una nuova conferma e un ulteriore premio che si aggiunge a un percorso che da tempo vede Microsoft e 4wardPro collaborare a stretto contatto in maniera sempre più sinergica e strategica.

“Questo risultato non è casuale, ma è frutto di una costante ricerca dell’eccellenza e della passione che il nostro team e quello di Microsoft mettono nel supportare l’ecosistema di aziende nostre clienti nel loro percorso di trasformazione digitale e sostenibile, per creare un miglior modo di vivere e lavorare. Un riconoscimento particolarmente strategico ottenuto anche grazie alla sinergia con OpenSymbol, azienda come noi consociata del Gruppo Impresoft, che ci vede protagonisti della trasformazione digitale anche in ambito CRM e Power Platform per realizzare importanti progetti per i nostri clienti. Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento, ringrazio i colleghi di Impresoft Group e tutte le persone in Microsoft con cui quotidianamente collaboriamo e come dico sempre, i traguardi sono fatti per vedere cosa ci aspetta oltre. Ad Maiora!” commenta Christian Parmigiani, CEO di 4wardPro.

Il nuovo partner program di Microsoft (Microsoft Cloud Partner Program) ha ridisegnato il modo con cui l’azienda definisce e misura i partner di eccellenza, definendo rigidi KPIs che valutano molto più approfonditamente la qualità della gestione dei progetti e dei clienti. L’idoneità per le designazioni dei partner si basa sul punteggio delle funzionalità dei partner ottenuto dall’organizzazione. Un punteggio composito che quantifica le prestazioni di tre categorie: Prestazioni, Competenza, Customer Success.

Solo le migliori aziende, quindi, possono eccellere in questa rigida selezione che prevede 6 diverse specializzazioni:

“La Settima”, ovvero la Partner Designation “Microsoft Cloud”, viene rilasciata unicamente a quei partner che hanno ottenuto tutte e 6 le designazioni.

4wardPro, eccellenza del Competence Center Corporate Resilience in Impresoft Group, è il partner italiano più premiato da Microsoft Italia e vanta un record di award vinti a livello italiano, europeo e mondiale che dura da 14 anni consecutivi, fra cui:

5 volte Application Lifecycle Management Partner of the Year

2 Volte consecutive Country Partner of the Year

2 volte migliore partner CloudOS

2 volte consecutive Miglior partner Worldwide (ambiti Automotive e OSS on Azure)

2 anni consecutivi Cloud Security Partner of the year

2 anni consecutivi Modern Work Partner of the year

Public Sector Partner of the year

Miglior partner Italiano per Teams Active Usage

…e molti altri ancora

Un elenco lunghissimo, che ogni anno, con passione e competenza, il team di 4wardPro si impegna a rinnovare creando valore sostenibile per i propri clienti, perché la fabbrica del modo migliore di vivere e lavorare non chiude mai.

@RIPRODUZIONE RISERVATA