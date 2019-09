5G disruptive per il settore legal, ecco cosa cambia

Il 5G rivoluzionerà anche il settore legale. A spiegare come il quotidiano finanziario spagnolo Expansìon secondo cui l’altissima velocità di trasmissione, fino a 100 volte superiore quella attuale, accelererà i tempi di risposta aumenterà la sicurezza di servizi come la firma digitale e consentirà espandere la trasparenza, rendendo più semplice per i clienti essere informati in tempo reale sui loro casi.

“L’arrivo delle reti 5G combinato con l’emergere di tecnologie dirompenti sta rivoluzionando il settore legale – spiega a Expansìon Carlos Grau , Ceo di Mobile World Capital Barcelona – L’intelligenza artificiale permetterà di parlare con un chatbot per risolvere questioni legali mentre la blockchain metterà sul tavolo un nuovo quadro legale nella gestione globale di informazioni e rafforzerà il ruolo degli smart contracts”.

Oltre che innovare ed efficientare i servizi legali, il 5G impatterà anche sul fronte normativo legato al settore delle Tlc, della privacy e della sicurezza informatica mentre l’IoT aprirà nuovi scenari di interazione umana che rappresenteranno una grande opportunità degli avvocati.

Ma c’è anche l’altro lato della medaglia relativo soprattutto alla possibilità che aumentino gli attacchi informatici.

L’equazione è semplice: più dispositivi sono connessi – il 5G migliorerà sicuramente l’Internet of Things – più si alzano le probabilità che i device vengano hackerati. Di qui la necessità di elaborare strategie di difesa ad hoc per il settore.

@RIPRODUZIONE RISERVATA