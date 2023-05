5G, ecco i migliori produttori di rete globali: Ericsson sul podio

Ericsson sul gradino più alto del podio dei produttori di reti 5G. A rilevarlo lo studio “Global 5G Network Infrastructure Market 2023″ di Frost & Sullivan che ogni anno misura i tassi di crescita dei forniori di infrastrutture nonché l’innovazione del portafoglio prodotti e la scalabilità delle soluzioni.

Il podio

Ericsson si è classificata al primo posto per il terzo anno consecutivo, seguita da Nokia e Huawei. Tutte e tre le aziende – si spiega nel report – sono state leader nelle infrastrutture di rete 4G e continuano a guidare il mercato delle infrastrutture di rete 5G. Le loro offerte comprendono Ran reti di trasporto e reti core/edge.

Le aziende asiatiche

Nella top five anche Zte, che già si trovava in una posizione simile nel mercato 4G, e che ora scala la classifica grazie al successo delle sue soluzioni 5G in Cina. A seguire Samsung che, forte del suo posizionamento iniziale, si è mossa bene in alcune aree dove si è proposta come alternativa ai leader, in particolare in Paesi dove c’è resistenza ai fornitori cinesi come gli Stati Uniti.

I cinque fornitori appena elencati detengono una quota di mercato complessiva di circa l’85%. La maggior parte degli altri si concentra su una parte limitata del mercato delle infrastrutture o è costituita da fornitori più piccoli.

L’innovazione

Mavenir si colloca ai primi posti per quanto riguarda l’innovazione. “ Si tratta – spiegano da Frost & Sullivan – di un dato degno di nota se si considera che l’azienda è molto più piccola rispetto alle prime cinque”. Mavenir, nel dettaglio, supporta le reti core/edge e partecipa attivamente al movimento della Ran aperta e virtuale.

Anche Cisco, che offre soluzioni core/edge e di trasporto, si colloca ai primi posti per innovazione.

Buon posizionamento anche per Hpe, sul fronte innovazione, anche se si concentra solo sulle reti core/edge. Continua infatti a offrire “l’infrastruttura per l’infrastruttura”, fornendo hardware e funzioni di rete software per le reti core e edge.

Ciena è in forte crescita, ma supporta solo le reti di trasporto. Anche Infinera supporta solo il trasporto e si colloca ai primi posti in termini di innovazione, ma le sue dimensioni sono circa la metà di quelle di Ciena.

Alcuni fornitori più piccoli si concentrano sulla Ran aperta e virtuale, tra cui Altiostar e Radisys.

Le performance di Ericsson

Ericsson ha dimostrato la sua capacità di innovare con le sue soluzioni per il 2G, il 3G, il 4G e ora per il 5G. Per quanto riguarda il 5G l’azienda vanta attualmente 145 reti attive in 63 Paesi (il livello più alto mai registrato da Frost & Sullivan ndr).

“L’azienda investe somme significative in ricerca e sviluppo, un aspetto essenziale in un mercato in cui la tecnologia è in continua evoluzione – spiega la ricerca – Il portafoglio prodotti di Ericsson comprende tutte le aree dell’infrastruttura di rete 5G e anche le precedenti generazioni di infrastrutture di rete. L’azienda offre anche reti private e partecipa attivamente alla O-Ran Alliance”.

“Il mercato dei Csp è il target principale di Ericsson – prosegue Frost & Sullivan – La strategia dell’azienda continua ad essere incentrata sull’attenzione all’evoluzione delle esigenze dei Csp in tutte le aree del mondo. Ma, con l’acquisizione di Cradlepoint nel 2020, si sta muovendo anche sul fronte dei clienti aziendali”

La crescita di Ericsson

Come leader nel mercato delle infrastrutture 4G, Ericsson entra nel mercato 5G con un’ampia base di clienti.

“L’azienda ha fatto un ottimo lavoro per mantenere i clienti attuali e aggiungerne di nuovi – dicono da Frost & Sullivan – Mantiene una pipeline significativa di clienti che non sono ancora passati al 5G, ma che lo faranno nei prossimi anni”.

L’efficienza energetica

Oltre a mantenere la sua posizione di vertice, Ericsson ha anche ottenuto un importante riconoscimento per lo sviluppo di soluzioni Ran 5G ad alta efficienza energetica che soddisfano le esigenze dei clienti.

“È gratificante – spiega Fredrik Jejdling, vice presidente esecutivo e capo del Networks di Ericsson – vedere i nostri continui sforzi per aumentare l’efficienza energetica delle soluzioni 5G di Ericsson riconosciuti in questo rapporto Frost Radar. Continueremo a investire nella leadership tecnologica incentrata sull’innovazione, l’apertura e la crescita del business dei nostri clienti”.

