5G Network Security, giro d’affari da oltre 20 miliardi al 2027: si apre la sfida monetizzazione

Negli ultimi anni le condizioni macroeconomiche hanno impattato negativamente sul mercato del 5G, con un rallentamento della spesa per la sicurezza delle reti. Tuttavia, secondo Abi Research, la crescente domanda di software e servizi sicuri per le aziende porterà il mercato della sicurezza delle reti 5G a 21 miliardi di dollari entro il 2027.

“Mentre la ripresa economica è ancora lenta, la domanda di 5G continua a crescere inesorabilmente – spiega Michela Menting, Senior Research Director di Abi Research – Accompagnato da una maturazione dei requisiti di sicurezza nello sviluppo degli standard, il mercato del software e dei servizi sicuri è sempre più definito. Gli operatori di apparecchiature di rete e i fornitori di cybersicurezza stanno commercializzando soluzioni avanzate di sicurezza Xdr e di rete, tutte rivolte alle telco che stanno posizionando le soluzioni di sicurezza aziendali per le implementazioni 5G”.

L’impatto sulle reti private

Anche nel settore delle reti private si sta assistendo a una crescente domanda di soluzioni di sicurezza livello aziendale e, in questo contesto, i fornitori di sicurezza stanno lavorando per raggiungere un duplice obiettivo: consentire l’interoperabilità e l’integrazione dei prodotti di sicurezza di rete esistenti nelle reti 5G e creare soluzioni di sicurezza personalizzate.

“Anche se alcuni di questi progetti richiederanno tempo per essere operativi, le prove iniziali con i fornitori di cybersecurity stanno consolidando il mercato delle soluzioni di sicurezza per il 5G – sottolinea Menting – Molte soluzioni utilizzano tecnologie basate su software, come i firewall virtualizzati di nuova generazione alimentati dal machine learning, la sicurezza degli endpoint, la gestione del ciclo di vita dei certificati e la containerizzazione dei carichi di lavoro cloud nelle offerte di Security Orchestration Automation and Response e Extended Detection and Response”.

La sfida monetizzazione

Una volta che le telco avranno messo a punto queste soluzioni, l’obettivo è quello di monetizzarle come offerte di servizi personalizzabili per le aziende in vari scenari di implementazione (pubblico, privato e ibrido, oltre che tramite slices).

