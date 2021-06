5G, WindTre sceglie i Business Support System di Ericsson - CorCom

I Business Support System di Ericsson scelti da WindTre. La partnership consentirà alla compagnia guidata da Jeffrey Hedberg di evolvere verso esperienze di ingaggio completamente digitali, grazie all’agilità offerta da una infrastruttura cloud-native.

WindTre, impegnata nella rapida implementazione dell’infrastruttura di quinta generazione, grazie alla suite Bss di Ericsson potrà lanciare e monetizzare i servizi di rete 5G, sia per i clienti consumer sia per le aziende, che potranno beneficiare della superiore velocità, della bassa latenza e della capacità offerta dalla nuova tecnologia.

“La piattaforma Bss di Ericsson avrà un ruolo chiave nell’abilitare WindTre a fornire un servizio di qualità ancora più elevata e nello sviluppo di importanti soluzioni 5G per consumatori e imprese – spiega Benoit Hanssen, Chief Technology Officer di WindTre – Questa rinnovata partnership ci permetterà di evolvere la customer experience e di valorizzare le caratteristiche all’avanguardia della nostra Top Quality Network.”

“Siamo lieti di collaborare ulteriormente con WindTre in questa trasformazione digitale – dice Emanuele Iannetti, Amministratore delegato di Ericsson in Italia e responsabile South East Mediterranean – Le nostre soluzioni Bss end-to-end consentiranno di monetizzare al meglio gli attuali modelli di business, le prestazioni che il 5G rende possibili già oggi e di essere pronti per quello che verrà domani. La fiducia ricevuta da WindTre è una conferma della consolidata leadership di mercato delle soluzioni Charging, Mediation, Activation, Catalog e Order Management di Ericsson.”

Il Digital Bss di Ericsson fornisce una serie completa di funzionalità di tariffazione, fatturazione e catalogo per la monetizzazione dei servizi, sia per i consumatori sia per le imprese. Il portafoglio integrato include l’Ericsson Catalog & Order Management, Ericsson Charging, Ericsson Mediation e Ericsson Dynamic Activation. La suite Ericsson BSS permette agli operatori di trasformare le esperienze digitali dei clienti e di catturare le opportunità di monetizzazione, dando al contempo l’agilità e la flessibilità per le opportunità di servizio dinamico del 5G.

