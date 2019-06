A Exprivia il Welfare Awards 2019 per il miglior piano “Wellfeel “

Exprivia si è aggiudicata il Welfare Awards 2019 per il miglior piano Wellfeel, avendo fatto del welfare uno strumento di utilizzo a tutto tondo: flessibilità degli orari, conciliazione vita-lavoro, smart working.

Il premio alle eccellenze italiane in campo welfare e benessere organizzativo è stato promosso da Easy Welfare. La selezione per l’edizione 2019 delle 20 sezioni del premio ha coinvolto oltre 700 aziende.

Wellfeel è il termine che coniuga benessere organizzativo e welfare aziendale e significa “stare bene a lavoro”. Tra le misure attuate da Exprivia che hanno contribuito all’assegnazione del premio, ci sono l’incremento della flessibilità dell’orario di lavoro in ingresso e in uscita, l’aumento della durata della pausa pranzo per favorire il contemperamento degli impegni professionali con le esigenze personali, oltre al premio di risultato, al miglioramento del trattamento economico di trasferta e alle iniziative di smart working già operative.

“Welfare Awards è un riconoscimento importante ed Exprivia nel corso del 2018 ha saputo realizzare un piano welfare a tutto tondo – commenta Maurizio Sacchi, responsabile delle Risorse Umane del gruppo Exprivia|Italtel – Non solo welfare, il benessere aziendale è fatto di tante pratiche e noi abbiamo voluto indirizzarle tutte: dalla piattaforma per il benefit aziendale fino allo smart working”.

Nei giorni scorsi Exprivia ha comunicato che, raggiunti gli obiettivi fissati per il 2018 nell’accordo per il contratto integrativo di secondo livello, i dipendenti potranno scegliere la modalità preferita per accedere al premio di risultato tra erogazione in denaro, servizi welfare e stock grant.

