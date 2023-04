Accenture, Armando Barone Top Quality Leader 2023

Ad Armando Barone, direttore per la Comunicazione Corporate, le Relazione esterne e i rapporti con i Media per Italia, Europa Centrale e Grecia di Accenture Italia, il Premio Top Quality Leader 2023 promosso da Forbes Italia. Barone riceve il riconoscimento della categoria Comunicazione “per aver guidato la comunicazione della Tech Vision 2022, con cui Accenture ha raccontato i benefici della trasformazione tecnologica del Sistema Paese, proponendo l’esperienza immersiva di una innovazione complessa come il metaverso”.

Cos’è la Tech Vision di Accenture

È lo studio annuale di Accenture, che ha l’obiettivo di individuare i più importanti trend tecnologici che caratterizzeranno il business nel prossimo futuro e che rappresenteranno l’elemento di disruption nello sviluppo tecnologico delle aziende. Da 22 anni la multinazionale monitora in modo sistematico lo scenario per identificare le tendenze tecnologiche in atto con maggiori possibilità di rivoluzionare imprese e settori.

“Sono orgoglioso di ricevere questo premio – commenta Barone -. Da anni la Tech Vision rappresenta un momento di condivisione della visione di Accenture sul futuro. Comunicare la nostra visione è ogni anno un progetto sfidante e appassionante. L’evoluzione accelerata dalle tecnologie cambia le abitudini delle persone, un aspetto che richiede alla nostra professione di evolvere la strategia e di allineare l’attività”.

Il biglietto da visita di Barone

Nato a Napoli nel 1972, sposato con 3 figli, Armando Barone vive a Milano. Dopo la laurea in Scienze Politiche ed un master in comunicazione inizia la propria carriera a Londra. Rientrato in Italia si unisce a Vodafone dove ricopre ruoli crescenti in diversi ambiti della comunicazione fino all’incarico di responsabile per il Nord Italia. Nel 2014 inizia l’avventura in Accenture dove oggi è Direttore per la Comunicazione Corporate, le Relazione esterne e i rapporti con i Media per l’Italia, l’Europa Centrale e la Grecia.

“Scopo della comunicazione – dice Barone – è aiutare le organizzazioni e le persone a comprendere il valore del cambiamento facendo loro sperimentare il beneficio che l’adozione delle innovazioni può fornire, vantaggi spesso difficilmente immaginabili. Così è stato per i media coinvolti nella Tech Vision 2022, intervenuti a toccare con mano l’impatto del metaverso sulla vita quotidiana e su un settore specifico, quello dell’editoria. Esperienza che ha quindi abilitato il loro storytelling. Realizzare questi progetti in una realtà come Accenture che ha un Dna innovativo è una grossa fortuna ed un onore per me e per tutto il team di comunicazione”.

