Prospettive in chiaroscuro per l‘anno fiscale 2023 di Accenture: secondo il comunicato ufficiale con cui l’azienda riferisce di risultati molto positivi per il quarto trimestre e l’intero anno fiscale 2022, il prossimo anno l’impatto dell’impennata del dollaro potrebbe danneggiare i risultati finanziari. L’azienda, che genera più della metà delle sue entrate al di fuori degli Stati Uniti, prevede infatti un calo del 6% dei risultati del dollaro nel 2023.

Secondo i dati Refinitiv, anche le previsioni di fatturato per il primo trimestre dell’azienda da $ 15,20 miliardi a 15,75 miliardi sono inferiori ai 16,07 miliardi di dollari previsti dagli analisti. La domanda di servizi IT, tuttavia, rimane forte da parte delle aziende che cercano di espandere la propria presenza digitale, proteggendo in qualche modo il settore.

Crescita dei ricavi fra l’8 e l’11%

Per l’anno fiscale 2023, in particolare, la società prevede che la crescita dei ricavi sarà compresa tra l’8% e l’11% in valuta locale e che il margine operativo per l’intero anno fiscale sarà compreso tra il 15,3% e il 15,5%. Prevede inoltre un flusso di cassa operativo compreso tra $ 8,5 miliardi e $ 9,0 miliardi; aggiunte di proprietà e attrezzature per 800 milioni; flusso di cassa libero sarà compreso tra $ 7,7 miliardi e $ 8,2 miliardi.

Utile oltre le aspettative

In questo quadro, dalla relazione emerge che i ricavi trimestrali sono stati sostanzialmente in linea con le stime, mentre l’utile ha superato le aspettative. Accenture ha aumentato il dividendo del 15% a $ 1,12 per azione e ha affermato che riacquisterà azioni per un valore aggiuntivo di $ 3 miliardi.

Accenture, le cui offerte includono servizi cloud e di sicurezza, ha registrato nuove prenotazioni per 18,40 miliardi di dollari per il quarto trimestre terminato il 31 agosto, il secondo valore più alto mai registrato. Gli analisti hanno tuttavia avvertito che un rallentamento economico potrebbe intaccare i budget IT e le crepe hanno già iniziato a manifestarsi dopo che la spesa “misurata” dei clienti ha costretto aziende come Salesforce a tagliare le sue previsioni.

La Ceo Sweet: “Progressi sul percorso di sostenibilità”

“La nostra eccezionale performance nell’anno fiscale 2022 è una testimonianza della nostra capacità di creare un valore duraturo a 360° per tutti i nostri stakeholder – afferma Julie Sweet, presidente e Ceo di Accenture -: clienti, persone, azionisti, partner e comunità. La profondità, l’ampiezza e la pertinenza dei nostri servizi ci posizionano in modo unico per aiutare i nostri clienti a raggiungere resilienza, agilità e crescita in ogni parte dell’impresa. I record di tutte le metriche finanziarie, nuove prenotazioni, ricavi, Eps e flusso di cassa, riflettono la continua esecuzione di successo della nostra strategia di crescita. Abbiamo ottenuto questi risultati facendo progressi con orgoglio sui nostri obiettivi di sostenibilità, incluso il progresso dell’inclusione e della diversità; un consumo di elettricità rinnovabile superiore all’85% nei nostri uffici e centri a livello globale; e il progetto di continuare ad avere un impatto positivo sulle comunità in cui lavoriamo e viviamo. Voglio ringraziare le nostre 721.000 persone incredibilmente talentuose, la cui dedizione e passione ci rendono un partner fidato per i nostri clienti mentre li aiutiamo ad abbracciare il ritmo accelerato di cambiamento di oggi”.

