Accenture scommette sull’automotive 4.0, via a Connected Car Lab

Accenture scommette sulle auto connesse. In collaborazione con Faurecia e Affectiva, la società ha lanciato il Connected Car Lab, la nuova soluzione per reinventare l’esperienza di guida.

Sviluppata con il sostegno di Accenture Industry X.0, la piattaforma raccoglie i dati relativi al comportamento e alle condizioni del conducente e del passeggero di veicoli connessi, all’interno e all’esterno del veicolo.

Attraverso l’uso dell’Intelligenza Artificiale e di altre tecnologie innovative (sensori intelligenti integrati, tecnologie indossabili e videocamere interne all’auto), i dati raccolti vengono utilizzati per rilevare e assistere il conducente in caso di problemi legati alla sicurezza, come ad esempio sonnolenza, livello di attenzione, disagio posturale e temperatura.

“Le persone si aspettano di avere in auto lo stesso livello di comfort, sicurezza, connettività e intrattenimento che si ha a casa o in ufficio – spiega Teodoro Lio, Accenture Automotive Lead per Italia, Europa Centrale e Grecia – Il Connected Car Lab è un ambiente che ci consente, in tempi rapidi, di progettare, testare, misurare e migliorare i servizi di bordo per esperienze sempre più innovative”.

Il progetto è solo l’ultima di una serie di iniziative per l’automotive 4.0. All’interno dell’Accenture Customer Innovation Network (ACIN) di Milano, la società ha creato “The new automotive dealer: designed for me” per sviluppare, creare e realizzare insieme ai clienti, il futuro del retail automobilistico. Un ecosistema di spazi fisici dove i produttori possono sperimentare, attraverso sessioni di design thinking incentrate sul cliente, soluzioni e prototipi X.0 per reinventare il proprio business.

