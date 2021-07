Acquirente Unico, a Exprivia l'ampliamento del sistema informativo integrato - CorCom

Una commessa che durerà 42 mesi e vale più di nove milioni di euro, finalizzata all’ampliamento, all’evoluzione e alla gestione del sistema informativo integrato di Acquirente Unico Spa, che comprende anche la fornitura di apparati hardware, licenze software e servizi di assistenza e manutenzione fino al 2025. Ad aggiudicarsi la gara europea è Exprivia, società quotata al mercato Mta di Borsa Italiana, che nel 2011 aveva realizzato il Sii per Acquirente Unico, assicurando attravesro questo strumento la possibilità di gestire, ogni anno, i flussi informativi nei mercati dell’energia per oltre 36 milioni di forniture elettriche e 24 milioni di utenze gas, oltre a 7.000 miliardi di letture nell’ambito dello Smart Metering. Il Sisitema informativo integrato, spiega Exprivia, costituisce un asset strategico per l’intero sistema Paese in quanto “sostiene la competitività e facilita lo scambio di dati tra gli operatori dell’energia, consentendo a famiglie e imprese di usufruire delle opportunità derivanti dalla concorrenza nel mercato libero”.

“L’aggiudicazione di questa gara – commenta Lucio Gadaleta (nella foto), direttore della Digital factory application integration di Exprivia – conferma il ruolo di player primario del nostro Gruppo nel settore dell’energia in Italia. La collaborazione con Acquirente Unico, che vede Exprivia come partner tecnologico da oltre dieci anni, ha contribuito al rafforzamento e alla crescita dell’ente pubblico all’interno del mercato dell’energia, dove tecnologia e innovazione sono fra i principali driver per il successo delle aziende”.

