Advanced managed services: cresce l’offerta Italtel

Cresce l’offerta Italtel in ambito Advanced managed services, per gestire, in modo sostenibile, efficiente e sicuro le infrastrutture multivendor, i servizi e le applicazioni It di operatori telco, aziende, enti della pubblica amministrazione. I servizi gestiti di Italtel sono erogati da circa 200 specialisti che lavorano in team attraverso una rete di Digital operation center con sede a Milano, Ciudad Real in Spagna e San Paolo del Brasile e che garantisce assistenza 24/7. I servizi prevedono anche una consulenza ingegneristica ricorsiva con l’obiettivo di analizzare le prestazioni delle infrastrutture e delle applicazioni per pianificare in modo proattivo eventuali adeguamenti ed anticipare possibili malfunzioni.

I servizi gestiti, o in outsourcing, stanno diventando la modalità scelta per accedere a servizi It da parte di un numero crescente di imprese perché questo consente loro di potersi dedicare in modo prevalente alla gestione del business. Secondo Global Data, il mercato italiano dei servizi gestiti, stimato in 3,5 miliardi di dollari nel 2022, crescerà fino a 4,2 miliardi di dollari entro il 2025, riflettendo un tasso di crescita annuale composto (Cagr) del 6,9% nel periodo

Quattro direttrici per la digital transformation

La strategia di Italtel si focalizza su quattro indirizzi fondamentali per la trasformazione digitale: cybersecurity, monitoraggio di infrastrutture ICT, operation delle stesse e gestione di piattaforme per comunicazioni multimediali per lo smart working. Gli Advanced managed services vengono erogati utilizzando strumenti dei migliori vendor di mercato e sono arricchiti da sviluppi software fatti da Italtel per la massima personalizzazione sulle specifiche esigenze dei clienti.

“Gli Advanced managed services sono una componente chiave della nostra offerta e della nostra strategia di crescita – commenta Camillo Ascione, Chief partnership and technology officer di Italtel -. Oggi ci poniamo come un advanced system integrator e ci dedichiamo sempre più alla componente dei servizi gestiti B2B erogati dai nostri specialisti in modalità diretta. Crediamo che questo segmento rappresenti una grande opportunità in logica di sostenibilità e innovazione a vantaggio dei nostri clienti”.

Soluzioni per il monitoraggio delle infrastrutture Ict

Attraverso questi strumenti Italtel è in grado di garantisce un monitoraggio proattivo delle prestazioni delle infrastrutture, arricchito dall’analisi real time dell’andamento dei flussi di traffico tra le sedi, il data center ed il cloud pubblico. I servizi si estendono anche alla verifica della quality of experience delle applicazioni business critical e all’analisi del corretto funzionamento delle applicazioni stesse dal punto di vista dei tempi di risposta dei diversi moduli software che le compongono o degli impatti causati dalle infrastrutture sottostanti. On top a questi servizi Italtel fornisce una soluzione di unified dashbording, basata sul proprio prodotto “Analytics intelligent open platform (Aiop)”, in grado di fornire una vista unica e correlata delle informazioni. Questi servizi prevedono opzionalmente una reportistica e una consulenza ingegneristica ricorsiva oltre alla possibilità di attuare azioni di incident management.

Automation: soluzioni per l’operatività delle infrastrutture Ict

I servizi gestiti di operation forniti da Italtel abilitano una gestione “chiavi in mano” delle infrastrutture dei clienti. Oltre ad un supporto operativo day-by-day, Italtel con i suoi nuovi servizi consente alle aziende di implementare e attivare più velocemente nuove funzionalità, nuovi utenti, aggiornamenti software e tutte le attività di remediation necessarie per far fronte a quanto può emergere dal monitoraggio proattivo. Attraverso strumenti avanzati di automazione, il Digital operation center di Italtel può attuare, su differenti tecnologie, attività di provisioning massivo e ricorsivo, oltre alla gestione omogenea di policy che si possono estendere dal dominio infrastrutturale fino al dominio applicativo. Uno degli obiettivi dei servizi avanzati di operation è quello di attuare, dove applicabile, una logica di “closed loop” tra il monitoraggio e l’attività di remediation, garantendo il più possibile la business continuity.

Productivity: gestione di piattaforme multimediali per lo smartworking

La necessità di adottare in tempi rapidi nuovi strumenti a supporto del business spesso non consente alle aziende di sviluppare delle adeguate competenze in merito. Attraverso i servizi gestiti di productivity, Italtel fornisce una serie di servizi on top a soluzioni di collaboration a supporto dello smartworking, in grado di garantire l’intero ciclo di vita della soluzione. Oltre alla necessità di attivare in maniera ricorsiva nuove funzionalità o utenze, Italtel è in grado di fornire un monitoraggio ed una reportistica ricorsiva avanzata sull’effettivo utilizzo dei tool a garanzia dell’investimento effettuato dai clienti sugli strumenti a supporto del business.

Cybersecurity: focus sul vulnerability management

Le competenze in ambito sicurezza spesso non riescono ad essere internalizzate dalle aziende. Ne consegue che frequentemente vengono a mancare strumenti e metodologie che garantiscano, in prima battuta, l’effettiva consapevolezza sui rischi di attacco a cui un’azienda è esposta quotidianamente. Attraverso i servizi gestiti di cybersecurity, Italtel è in grado di attuare servizi ricorsivi di vulnerability management per garantire il rilevamento, l’analisi, la classificazione ed il controllo dei rischi. Questi servizi sono arricchiti da un’analisi attenta dei bollettini di sicurezza emessi dai vendor e dalla conseguente gestione degli adeguamenti del software dei sistemi per rimediare a possibili vulnerabilità. Un ulteriore servizio in ambito cybersecurity è il “Managed detection & response” attraverso il quale Italtel effettua un monitoraggio continuo delle minacce informatiche, rilevandone gli accadimenti ed attuando immediatamente una procedura per mitigare gli impatti delle minacce stesse.

